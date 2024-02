Ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Dabei wurde deutlich gemacht, dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss.

Der Verbandsgemeinderat habe bereits im Jahr 2019 das Büro Obermeyer beauftragt, für alle Ortsgemeinden im Verbandsgemeindegebiet Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte zu erstellen. Ortsbürgermeisterin Gabi Fliege erläuterte den Ratsmitgliedern in der Sitzung am Dienstagabend, dass die Ortsgemeinde nun prüfen müsse, ob alle für Mehlbach wichtigen Punkte enthalten seien. Dann könne der Rat das Konzept freigeben.

Risikobewusstsein schärfen

„Hochwasser und Starkregen können nicht verhindert werden, es kann nur versucht werden, Schäden möglichst gering zu halten“, sagte die Ortschefin zu Beginn der Aussprache. Die Hochwasser- und Starkregenvorsorge umfasse dabei ein breites Spektrum unterschiedlichster Maßnahmen. Von besonderer Wichtigkeit sei die Schärfung des Risikobewusstseins – sowohl der Kommunen als auch der Bevölkerung. „Nur wer die Gefährdung kennt, kann die richtigen Vorsorgemaßnahmen ergreifen“, so Fliege.

Von Seiten der Ratsmitglieder wurde in der Diskussion vorgebracht, dass der innerörtliche Abwasserkanal nicht die erforderlichen Dimensionen aufweise und deshalb nicht den nötigen Schutz biete. Dagegen wurde argumentiert, dass bei wirklichen Starkregenereignissen kein Kanalsystem die anfallenden Wassermengen auffangen könne. Nach den Worten der Ortsbürgermeisterin sei es erforderlich, das Wasser möglichst im Wald zu halten.

Gräben pflegen

Dazu müssten die vorhandenen Gräben gepflegt werden. Beim zuständigen Förster sei man hier in guten Händen. Das vorgelegte Konzept weise eine Reihe von Einzelmaßnahmen auf. Diese fielen in die Verantwortung der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde und seien auch Aufgaben der einzelnen Bürger. Alle müssten sensibilisiert werden, ein Umdenken sei erforderlich. Vor allem sollten weniger Flächen versiegelt werden. Auch an eine Versicherung gegen Elementarschäden müssten die Bürger denken. Am Ende stimmten alle Ratsmitglieder dem örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept zu.