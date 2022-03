Gemeinsam ein Zeichen setzen für Frieden und Solidarität mit den Menschen auf der ganzen Welt. Dieses Ziel verfolgt die katholische Gemeinde „Unserer Lieben Frau und St. Nikolaus“ im Bruchmühlbach-Miesauer Ortsteil Elschbach mit ihrer Aktion „Elschbacher Friedenssteine“. Wie das geht? „Ganz einfach“, erklärt Gemeindeausschussvorsitzende Anita Walter: Größere Steine suchen und sie mit wasserfesten Farben bemalen. „Schön wären christliche und vor allem österliche Symbole, aber auch andere, die im weitesten Sinne für Frieden und Freiheit stehen.“ Nach dem Bemalen sollten die Steine versiegelt werden. Anita Walter empfiehlt, zwei Schichten farblosen Nagellack oder Klarlack aufzutragen. Die fertigen Friedenssteine sollten in das markierte Feld am Elschbacher Barfußpfad – direkt bei der katholischen Kirche – abgelegt werden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind laut Walter aufgerufen, sich an der Aktion – „die eine Botschaft der Hoffnung auf Frieden sein will“ – zu beteiligen. „Je mehr Friedenssteine gebracht werden, desto schöner und besser.“ Außerdem lädt sie alle, die Friedenssteine bringen, zum Friedensgebet ein, das am Kircheneingang ausliegt. Für weitere Fragen steht Anita Walter unter Telefon 06373 3223 zur Verfügung.