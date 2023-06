Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ameisen sind überall: Tief in der Erde, in Baumkronen, in Blumentöpfen und auch im Haus marschieren sie. Letztgenanntes geht uns Menschen dann doch zu weit. Was tun? Essig, Duftöle oder Kaffeesatz mögen sie nicht, sagt Gärtnermeisterin Sabine Günther.

Ameisen schlafen anscheinend nie. Jetzt im Sommer haben sie es offensichtlich besonders eilig. Wohlgeordnet flitzen ganze Legionen über den Boden oder an Pflanzen auf und ab, was an