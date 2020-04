Wer künftig durch die Wallonenstadt flaniert, kann sich ganz besonderer Wegweiser erfreuen. Am Samstag ist ein Projekt gestartet, welches historisch und kulturell Interessierten inhaltlich fundierte Informationen vermitteln soll.

Der Initiator Harald Forsch begann vor zwei Jahren mit der Umsetzung. Seither hat er viel Engagement eingebracht, Geschichten, Informationen sowie Bilder von früher und heute zusammengetragen. Auf sein Konto geht auch die Entwicklung der Webseite www.Otterberg24.de, mittels dieser nun der internetgeführte Rundgang ermöglicht wird. Ein Teil dieser Webseite spiegelt die 800-jährige Geschichte Alt-Otterbergs. Besucher vor Ort haben die Möglichkeit, an den Objekten einen QR-Code zu scannen und anhand der Beschreibungen historisch interessante Orte und Gebäude Otterbergs zu erkunden. Sehenswürdigkeiten wie die Abteikirche, die ehemalige Synagoge, verschiedene Brunnen, Fachwerkbauten und die Stadtmauer sind nur einige Beispiele für die rund 30 ausgewählten Objekte.

Am Samstag wurden die ersten Schilder angebracht

Am Samstag wurde gemeinsam mit den Helfern Armin und Georg Jörg begonnen, die ersten vier bis fünf Schilder an den Objekten anzubringen. Bis zum Sommer sollen alle montiert sein. Die Schilder zeigen auf der einen Seite das Wappentier von Otterberg, ein Eichhörnchen, und auf der anderen, den QR-Code, der den Besucher direkt auf die passende Seite der Homepage von Otterberg24 leitet.

„Wer den Rundgang auf dem Kirchplatz beginnt, kann sich durch die Internetseite weiter führen lassen“, erläutert Forsch. Bei jedem Einzelobjekt sei diese Option aufgebaut, so dass sich auch ein Fremder durch die Altstadt führen lassen kann. Forsch hat in der Vergangenheit beobachtet, dass Leute vor den Objekten standen und weitere Informationen im Internet suchten. „Da findet man oft nur eingeschränkt etwas“.

Besucher können jederzeit in den Rundgang einsteigen

Der Vorteil dieses Angebots sei, dass der Besucher nach Belieben in den Rundgang ein- und aussteigen könne. Der Umsetzung ging eine Testphase mit rund 40 Leuten voraus. Diese seien durch die Stadt gelaufen und hätten anschließend Verbesserungsvorschläge gemacht. „Das Projekt lebt noch“, sei also noch offen für weitere Entwicklung, stellt Forsch in Aussicht. Die Gesamtkosten für die Schilder von rund 2000 Euro wurden von den Vereinen Wir in Otterberg, Otterberger Werbekreis, KulturArt Otterberg, der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg sowie mehreren privaten Spendern bisher zu 80 Prozent finanziert.

INFO:

Weitere Spender, die das Projekt unterstützen wollen, können sich per E-Mail an service@otterberg24.de wenden. Eine Spendenquittung sei möglich.