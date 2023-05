Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Gefahren des Motorradfahrens zu sensibilisieren: Das hat sich das Polizeipräsidium Westpfalz auf die Fahnen geschrieben und am Sonntag die Biker auf ihrer Fahrt nach Johanniskreuz in den Fokus genommen. Grund für die Aktion, die nicht die letzte gewesen sein soll, ist die drastisch gestiegene Anzahl von Motorradunfällen mit tödlichem Ausgang in der Region.

Vor allem die B48 Richtung Johanniskreuz zieht am Wochenende zahlreiche Motorradfans an. Vormittags kontrollieren die Beamten an der Einmündung L496/B48 (südlich von Johanniskreuz),