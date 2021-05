Voraussichtlich im Sommer soll es nun tatsächlich losgehen in Otterberg: Dann sind freitags, samstags und sonntags Kutschfahrten in der Vergangenheit möglich. „Sobald Corona es eben erlaubt“, sagt Bürgermeister Harald Westrich.

„Timetravel – Mitten im Damals“ heißt das Projekt, mit dem die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg schon bei einem Tourismuswettbewerb des Mainzer Wirtschaftsministeriums erfolgreich war und das mit 150.000 Euro gefördert wird. Historisches wird dabei mit moderner Technik verbunden. Die Kutschenpassagiere sind mit Virtual-Reality-Brillen ausgestattet und können sich so im mittelalterlichen Otterberg umsehen.

„Im Prinzip ist es fertig“, meint Westrich über das Projekt. Vor rund zwei Wochen gab es eine erste Probefahrt, bei der die Brillen ausprobiert wurden. Allerdings erst einmal nur im Auto. „Das hat gut funktioniert“, findet der Verbandsbürgermeister. „Als Nächstes wird der GPS-Empfänger auf die Kutsche gebaut, so dass wir eine erste Testfahrt direkt mit dieser machen können.“ 16 Virtual-Reality-Brillen sollen dann zur Verfügung stehen. Wie Westrich berichtet, habe es bei diesem wichtigen Utensil für die Zeitreise Lieferengpässe gegeben, was mit den Chips zusammenhänge. Tickets für „Timetravel“ gibt es derzeit noch nicht. Doch sei schon alles vorbereitet, um künftig alles online buchen zu können, sagt Westrich.

Vom 13. ins 17. Jahrhundert

Die Zeitreise zu den Zisterziensern startet an der Otterberger Stadthalle, unweit davon war im Mittelalter ein Stadttor angesiedelt. Die Kutsche macht sich dann auf den Weg in Richtung Abteikirche. Die Insassen dürfen sich derweil ein eigenes Bild davon machen, wie es im 13. Jahrhundert ausgesehen hat und zugegangen sein könnte. Am Gotteshaus steigen sie aus, um den einstigen Klosterinnenhof virtuell bewundern zu können. Wieder in der Kutsche angelangt, steht ein Sprung in die Zukunft an, es geht mitten hinein ins 17. Jahrhundert. Denn damals standen schon bekannte Otterberger Gebäude wie das Blaue Haus. Nach und nach nähern sich die Zeitreisenden dann wieder dem Ausgangspunkt ihrer speziellen Tour.