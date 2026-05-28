Elwetritsche-Kostüm und Klapprad-Tandem: Unter dem Motto „Eulenklapp bis nuff“ strampelten Klapprad-Fans am Wochenende den Eulenkopf hinauf. Die Bilder vom Rennen:

Trotz hochsommerlicher Temperaturen wollten es rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – so viele wie noch nie – bei der zehnten Auflage des „Eulenklapp bis nuff“-Radrennens des TV Rodenbach wissen. Von der Pfeiffermühle aus bewältigten sie die rund 3,2 Kilometer lange Strecke stetig bergauf bis nach Eulenbis, dann durch den Ort weiter bis zum Eulenkopf.

Eine sportliche Herausforderung: Die Strecke musste auf Klapprädern ohne Gangschaltung absolviert werden. Allerdings mussten die Teilnehmer nicht mit der Originalübersetzung der Räder antreten – mehr als die Hälfte der Räder war daher umgebaut.

Viel los am Eulenkopf. Foto: Martin Kling Dauersieger Lukas Rheinheimer (Mitte, mit Pokal). Er hat das Rennen in einer Zeit von 10:16 Minuten zum fünften Mal in Folge gewonnen. Foto: Martin Kling Trotz Hitze ging es auf dem Klapprad hinauf zum Eulenkopf. Foto: Martin Kling Siegerehrung der Frauen. Foto: Martin Kling Trotz Hitze ging es auf dem Klapprad hinauf zum Eulenkopf. Foto: Martin Kling Die Elwetritsche waren los am Eulenkopf . Foto: Martin Kling Trotz Hitze ging es auf dem Klapprad hinauf zum Eulenkopf. Foto: Martin Kling Die Elwetritsche waren los am Eulenkopf . Foto: Martin Kling Trotz Hitze ging es auf dem Klapprad hinauf zum Eulenkopf. Foto: Martin Kling Trotz Hitze ging es auf dem Klapprad hinauf zum Eulenkopf. Foto: Martin Kling Trotz Hitze ging es auf dem Klapprad hinauf zum Eulenkopf. Foto: Martin Kling Trotz Hitze ging es auf dem Klapprad hinauf zum Eulenkopf. Foto: Martin Kling Viel los am Eulenkopf. Foto: Martin Kling Trotz Hitze ging es auf dem Klapprad hinauf zum Eulenkopf. Foto: Martin Kling Trotz Hitze ging es auf dem Klapprad hinauf zum Eulenkopf. Foto: Martin Kling Trotz Hitze ging es auf dem Klapprad hinauf zum Eulenkopf. Foto: Martin Kling Die Elwetritsche waren los am Eulenkopf. Foto: Martin Kling Die Elwetritsche waren los am Eulenkopf. Foto: Martin Kling Die Elwetritsche waren los am Eulenkopf. Foto: Martin Kling Beerewein-Königin Lisa-Maria I. übernahm die Siegerehrung. Foto: Martin Kling Trotz Hitze ging es auf dem Klapprad hinauf zum Eulenkopf. Foto: Martin Kling Die Elwetritsche waren los am Eulenkopf. Foto: Martin Kling Die Elwetritsche waren los am Eulenkopf. Foto: Martin Kling Foto 1 von 23

Für die meisten stand der Spaß im Vordergrund, andere suchten die sportliche Herausforderung. So etwa Lukas Rheinheimer: Er gewann das „Eulenklapp bis nuff“-Rennen in 10:16 Minuten bereits zum fünften Mal in Folge. Geehrt wurden die Siegerinnen und Sieger später von Beereweinkönigin Lisa Maria I.; eine Sonderauszeichnung gab es für Tandems.

Neben dem Klapprad hat das Rennen eine weitere Besonderheit: Viele Teilnehmer gingen verkleidet an den Start; jedes Jahr gibt es ein anderes Motto. In diesem Jahr wurden die „Elwetritsche“ auf den Eulenkopf losgelassen. Im Ziel konnten die Radfahrer die Aussicht genießen, der Livemusik beim Pfingstfest auf dem Eulenkopf zuhören und sich mit kühlen Getränken, Eis und Pizza stärken.