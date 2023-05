Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anlässlich der Waldtage waren am Wochenende zahlreiche Förster mit Besuchern unterwegs. Aufmerksamkeit zu schaffen für den Wald, dem es in der Klimakrise nicht gut geht, benennt Umweltförsterin Simone Kiefer das Ziel der Aktion.

Mit dem Förster auf Tour zu gehen, das war am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz gleich in mehrere Richtungen möglich. Die einen zog es zu den Johanniskreuzer Eichen, die anderen marschierten