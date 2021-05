Wasser für den Garten: Wer zur Bewässerung seines Gartens über einen eigenen Brunnen verfügt, macht sich unabhängig vom Wetter und Wasserzähler. Nicht nur, dass er auch dann die Blumen und das Gemüse gießen und den Rasen sprengen kann, wenn es längere Zeit nicht regnet und der Regenwassertank längst leer ist, sondern es lässt sich damit auch spürbar die Wasser-/Abwasserrechnung senken.

Darüber hinaus ist ein Gartenbrunnen auch sehr dekorativ – ein richtiger Hingucker. Ute Schüler hat sich diesen Traum auf ihrem vor einigen Jahren von der Gemeinde Weilerbach erworbenen Gartengrundstück erfüllt. Als sie die an ihr Reihenhausgrundstück angrenzende Wildnis von einem Gartenbauunternehmen in einen schmucken Garten verwandeln ließ, sanken die schweren Maschinen oft tief im Morast ein. Nach Regen mussten entstandene Löcher und Fahrspuren immer erst leergepumpt werden, bevor die Arbeiten fortgesetzt werden konnten. Schon damals meinte Schülers Vater, hier lohne es sich, einen Brunnen zu bohren. Der nahegelegene Bach sei ein Indiz für oberflächennahes Grundwasser. Die Schwengelpumpen in den Gärten der näheren und weiteren Nachbarschaft stünden bestimmt nicht nur zur Dekoration da, mutmaßte der Senior.

Brunnenbau anzeigen

Doch die Tochter war zunächst skeptisch. Den Schlauch an die Wasserleitung anzuschließen und damit den Garten zu wässern, schien ihr einfacher zu sein, als das Wagnis einer Brunnenbohrung einzugehen. Nach Gesprächen mit anderen Brunnenbesitzern im Ort gab sie irgendwann ihre Vorbehalte auf und begann gemeinsam mit einem Bekannten, die Brunnenbohrung vorzubereiten.

Für die dazu in Rheinland-Pfalz vorgeschriebene Anzeige bei der unteren Wasserbehörde musste ein Fragebogen beantwortet werden. Diesem Formular waren bei der Abgabe ein Lageplan und die bei der Verbandsgemeindeverwaltung beantragte Befreiung vom Anschluss und Nutzungszwang an das öffentliche Wassernetz beizufügen. Nach knapp drei Wochen erhielt Schüler einen Bescheid der Kreisverwaltung Kaiserslautern über die „widerrufliche wasserrechtliche Zulassung für die Grundwasserentnahme mittels Brunnenanlage“. Gebühren wurden nicht erhoben. Die bürokratische Hürde war genommen.

Erdbohrer gibt es preisgünstig im Baumarkt

Den Erdbohrer und das dafür erforderliche Gestänge gab es preiswert im Baumarkt. Mit zwei rechtwinklig abgebogenen Baustahlstücken als Wünschelrutenersatz wurde der Platz ermittelt, an dem Wasser zu vermuten war. Und dann ging es mit Muskelkraft ans Werk. Der Erdbohrer fraß sich fast mühelos in den weichen Boden, etwas anstrengender war das Herausziehen des abgelösten Materials. Nach 60 Zentimetern stand schon Wasser im Bohrloch, nach zwei Metern kam ein wasserhaltiges, lehmiges Sand-Kies-Gemisch hoch, das kaum noch auf den Spiralgängen des Bohrkopfes haftete. Dennoch ließ sich durch dieses Gemenge bis zu einer Tiefe von etwas über vier Meter vordringen. Dann drehte sich die Bohrspitze im Leerlauf auf festem Untergrund.

Eigentlich hätte man es dabei belassen können, zumal zwei andere Weilerbacher Gartenbesitzer versicherten, ihre Brunnen seien auch nicht tiefer. Aber die Aussicht, nach dem Durchdringen dieser härteren Formation tatsächlich ins Grundwasser vorstoßen zu können, war dann doch recht verlockend. Denn das bisher Erreichte war höchstwahrscheinlich lediglich sogenanntes Schichtwasser, wie im oberflächennahen Erdreich gestautes Sickerwasser genannt wird.

Bis zum Sandsteinfels

Nach intensivem Überdenken war Schüler bereit, eine im Internet gefundene Mannheimer Firma zu engagieren, die auf den Bau von Kleinbrunnen spezialisiert war. Deren nur 70 Zentimeter breites Kettenfahrzeug mit aufstellbarem Bohrturm passte durch jedes Gartentürchen, war also genau das Richtige, um an die ausgewählte Stelle in Schülers Garten zu gelangen. Mit 200 Euro für den laufenden Meter einschließlich aller Materialien und einer maximalen Bohrtiefe von neun Metern war man sich handelseinig. Drei Wochen später rückten die Profis an und nach fünf Stunden Arbeit endete die Bohrung in 7,20 Metern Tiefe am harten Pfälzer Sandsteinfels, die blauen Filterrohre waren eingebaut, mit Filtersand umgeben, das Wasser klargepumpt und der Brunnen mit einer Verschlusskappe abgedeckt.

In den Tagen danach errichtete ein handwerklich geschickter Bekannter über dem Brunnenrohr einen Aufbau aus bruchsteinähnlichen Beton-Formsteinen, montierte darauf eine Schwengelpumpe und verband diese über einen Pumpenstock aus verschraubten Metallrohren mit der Saugleitung. Ein Rückschlagventil verhindert den Leerlauf des Saugschlauchs und ein Abzweigstück am Pumpenstock erlaubt den Anschluss einer Elektropumpe. Einmal leergepumpt liefert der Brunnen circa 120 Liter Wasser, nach einer Pause von 30 Minuten erneut dieselbe Menge. Das ist mehr als der für den Garten im Hochsommer benötigte Tagesverbrauch.

Ute Schüler ist mit ihrem Brunnen zufrieden, sie möchte ihn nicht mehr missen. Sie weiß aber auch, dass es etliche Jahre braucht, bis er sich bezahlt gemacht hat. Und sie vergisst auch nicht, vor Beginn der Frostperiode das Wasser aus der Schwengelpumpe abzulassen.

Zur Sache: Vorschriften, die zu beachten sind

In Rheinland-Pfalz bedarf das Zutagefördern und Entnehmen von Grundwasser für den Haushalt, den landwirtschaftlichen Hof und das Tränken von Vieh keiner behördlichen Erlaubnis. Dies gilt auch für einen Gartenbrunnen.

Jedoch verlangt das Landeswassergesetz, dies rechtzeitig vor dem Bau des Brunnens der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Dabei sind Angaben zu machen über Art und Verwendungszweck des Brunnens, genaue Lage, Grundwassertiefe, voraussichtliche Wasserentnahmemenge und noch einiges mehr.

Außerdem wird eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang des öffentlichen Trinkwassernetzes verlangt, welche auf Antrag von der Verbandsgemeinde/dem Versorgungsträger erteilt werden kann, sofern kein Versagungsgrund nach § 44 Abs. 1 des Landeswassergesetzes vorliegt.

Anzeigeverfahren kostet keine Gebühren

Die Anzeigeverfahren, in denen die untere Wasserbehörde zu prüfen hat, ob die Voraussetzungen für eine genehmigungsfreie Grundwasserförderung vorliegen, sind gebührenfrei. Allerdings hat der Anzeiger Auslagen zu erstatten, die eventuell im Rahmen des Anzeigeverfahrens entstehen. Die Unterlassung der Anzeige stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet wird. Es liegt im Ermessen der Verwaltung, bei der nachträglichen Anzeige einer Brunnennutzung ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten. Sie wird aber in der Regel lediglich eine Prüfung vornehmen, inwieweit die Grundwassernutzung genehmigungsfrei oder genehmigungspflichtig ist.