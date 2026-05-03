Katharina Müller hat an der IGS Enkenbach-Alsenborn als Stufenbeste das Abitur gemacht: Note: 1,0. Nun will sie Nautik studieren.

„Ich wusste immer, dass ich Abitur machen werde, das habe ich durchgezogen“, betont Müller. Das 1,0-Abitur war ihr Ziel. Zwischendurch habe sie nicht gedacht, dass sie es erreicht. Die Entscheidung fiel erst bei der mündlichen Prüfung. „Ich habe sehr viel Zeit für die guten Noten investiert. Das war mir wichtig, denn ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch“, verrät sie.

Auf ihre Zeit an der IGS Enkenbach-Alsenborn blickt sie gerne zurück. Sie sei bereits etwas wehmütig: „Es fällt mir schwer, Abschied zu nehmen, ich vermisse die Schule jetzt schon. Es war eine großartige Zeit, wir hatten eine unglaublich schöne Klasse, einen super Zusammenhalt und fantastische Lehrer, die sehr kompetent sind und in allen Lebenslagen für uns da waren.“ Besonders schöne Erinnerungen hat sie an die Klassen- und Kursfahrten: „Viele lustige Momente, eine schöne Zeit.“

Den Schulleiter entführt

Müller besuchte die Grundschule in Sippersfeld. Als sie nach der Trennung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Enkenbach zog, „war klar, dass ich auf die IGS gehen werde“. Dort waren ihre Lieblingsfächer Mathematik und Biologie. In der Oberstufe wählte sie diese als Leistungskurse. Ihr dritter Leistungskurs war Geschichte, ein Fach, das an der IGS zuvor nicht einzeln, sondern zusammen mit Erd- und Sozialkunde als Gesellschaftslehre unterrichtet wurde. „Geschichte hat mich von den Dreien schon immer am meisten interessiert“, sagt Müller. Für die mündliche Abiturprüfung wählte sie Latein.

Das Motto ihres Abiturjahrgangs war „A little Party never killed our Abi“. Für den Abistreich „entführten“ die Schüler kurzerhand ihren Schulleiter. Anschließend mussten die Lehrer in der Turnhalle gegen die Schüler verschiedene Spiele spielen, um den Schulleiter zu befreien. In der Mottowoche gab es verschiedene Kostümthemen, groß gefeiert wurde dann in Kaiserslautern.

Sie will aufs Schiff

Auf dem Abiball bekam Katharina das 1,0-Abschlusszeugnis überreicht: „Unglaublich, ich kann es noch immer nicht ganz realisieren. Da zu stehen und zu wissen, ich habe es geschafft.“ Dass sie die Beste ihrer Schule ist, ist für Müller nicht das Wichtigste: „Es geht um die gemeinsame Zeit, die Freunde, die Stufe, die Erinnerungen, die Momente.“

Wie es für sie weitergeht, weiß Müller genau. Ab September 2027 beginnt sie ein Studium der Nautik, also Schifffahrtskunde. „Ich will Kapitänin werden“, verrät Müller. Im August beginnt sie, bei AIDA zu arbeiten: „Ich habe mal eine Kreuzfahrt mit AIDA gemacht, da kam die Liebe zum Meer. Ich wollte das irgendwie in einen Beruf umsetzen, wollte was machen, mit dem ich aufs Schiff kann.“ Bis dahin hat sie noch viel Zeit für ihr Hobby: Müller spielt mit ihrer besten Freundin gerne Badminton beim TPSV Enkenbach.

Den aktuellen Schülern der IGS will sie Folgendes mitgeben: „Glaubt an eure Ziele, gebt alles. Irgendwann kommt alles zurück, was man gibt.“