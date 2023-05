Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er will seinen Gästen das Gastronomie-Erlebnis bieten, das er für sich selbst erwartet. Miroslav Talaba (50) misst dem Wohlfühlfaktor in der „Alten Backsteinfabrik“ in Rodenbach eine wichtige Rolle bei. Zur Küchenplauderei wird eine wärmende Suppe gereicht. Eine besondere obendrein.

Der recht ungewöhnlichen Lage des Restaurants im weitläufigen Industrie- und Gewerbegebiet von Rodenbach mag der ein oder andere Gast mit Skepsis begegnen. Doch Talaba ist pragmatisch: