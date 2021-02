Per Videokonferenz beschloss der Gemeinderat Rodenbach den Haushaltsplan für 2021. Im Ergebnishaushalt ist ein Defizit von 870.341 Euro eingeplant. Im Finanzhaushalt steht ein Minus von 613.658 Euro zu Buche. 2,78 Millionen Euro sind für Investitionen eingestellt. Die Rücklagen betragen mehr als drei Millionen Euro.

Ortsbürgermeister Ralf Schwarm (SPD) bemerkte in seiner Haushaltsrede, dass in den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre jeweils ein Minus eingeplant wurde. Am Ende sei jedoch immer ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt worden. „Wir haben gemeinsam einen Haushalt erstellt, welcher wieder sehr ambitioniert ist und vieles für unsere Bürger bieten wird.“

Bachbahnradweg eingeplant

So gehe es endlich los mit der Neugestaltung des Grünabfallplatzes. Einen neuen Spielplatz plant die Ortsgemeinde unterhalb des Friedhofes – im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Parkanlage mit Bewegungsgeräten für Erwachsene und guter Beleuchtung. Ferner sei eine insekten- und vogelfreundliche Bepflanzung vorgesehen. Auf dem Friedhof soll eine weitere Bestattungsmöglichkeit angeboten werden. Das Dach des Friedhofsgebäudes werde saniert, ebenso die Aussegnungshalle. Ein neuer Zaun am Minigolfplatz sei notwendig. Straßen und Beleuchtung werden erneuert.

Über die Hauptstraße soll ein Bebauungsplan gelegt werden, damit die Gemeinde mehr Möglichkeiten hat, auf Bauvorhaben einwirken zu können. „Wir haben die Kosten für den Bachbahnradweg ebenso in der Planung wie weitere Verbesserungen in den Bereichen Wald- und Wanderwege“, so Schwarm. Auch der Bau einer neuen und zeitgemäßen Kindertagesstätte werde Berücksichtigung finden. An den Gemeindegebäuden soll der Unterhaltungsstau aufgearbeitet werden. „Natürlich denken wir auch weiterhin an unsere Vereine, die Seniorenarbeit und haben speziell für die Jugendarbeit Mittel eingeplant“, betonte Schwarm.

Neue Unternehmen

Auf den veranschlagten Kredit für den Haushalt 2020 von 1,3 Millionen Euro konnte verzichtet werden. Darlehen seien abgebaut, die Liquidität sogar erhöht worden. So weise trotz vieler Maßnahmen für die Bürger der Kassenbestand mehr als drei Millionen Euro aus.

Die Investitionen am IG Hühnerbusch hätten nach Abzug aller Kosten bereits zu einem Gewinn geführt – durch Verkaufserlöse. Hinzu kämen Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen. Im Gewerbegebiet Tränkwald hätten sich neue Unternehmen ansiedelt – viele aus dem Bereich der Bauwirtschaft. Das habe der Gemeinde in der jetzigen Krise geholfen, da dort die Steuerzahlungen sehr stabil blieben.

Die Haupteinnahmen 2021 sind Steuern in Höhe von 3,37 Millionen Euro. Dazu kämen Zuwendungen und Umlagen von 590.804 Euro, Leistungsentgelte von 376.160 Euro und sonstige Erträge von 132.964 Euro. Bei den Aufwendungen schlagen besonders die Umlagen an den Kreis, die Verbandsgemeinde und die Sonderumlage Freibad mit 3,27 Millionen Euro zu Buche. Weitere große Posten seien die Personalkosten (681.160 Euro), Sach- und Dienstleistungen (637.602 Euro) und Abschreibungen (576.528 Euro).

Dickes Minus im Forstwirtschaftsplan

Bei einer Gegenstimme wurde der Forstwirtschaftsplan für 2021 beschlossen. Er sieht 10.994 Euro Einnahmen und 23.112 Euro Ausgaben vor, so dass unterm Strich ein Fehlbetrag von 12.118 Euro steht. Der Plan wurde zunächst in der Gemeinderatssitzung am 20. November 2020 abgelehnt, da den Ratsmitgliedern der Verlust zu hoch erschien. Der zuständige Gemeinde-Ausschuss hatte nun aufgrund entsprechender Erläuterungen der Verbandsgemeinde dem Rat eine Zustimmung vorgeschlagen. Es müsse die aktuelle Marktlage im Nutzholzverkauf, der Klimaschaden und Schädlingsbefall berücksichtigt werden. Dies seien Gründe für die negativen Zahlen. 210 Festmeter Holz sollen geerntet werden, 180 Festmeter davon in den Verkauf gehen.