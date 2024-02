Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie geht es mit der gemeindlichen Minigolfanlage in Rodenbach und dem Kioskgebäude in Zukunft weiter? Diese Frage konnte in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats nicht abschließend geklärt werden. Zwei Möglichkeiten stehen im Raum.

Der bis dato letzte Pächter der Minigolfanlage habe zum Jahresende 2022 den Vertrag gekündigt, erläuterte Ortsbürgermeister Markus Schick (CDU) in der Sitzung des Rodenbacher