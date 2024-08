Grund zum Feiern hat in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr in Queidersbach. Die Truppe wird mindestens 150 Jahre alt. Mindestens, weil das älteste Dokument, das die Existenz einer Feuerwehreinheit zweifelsfrei nachweist, aus dem Jahr 1874 stammt. Heute gehören ihr zwei Feuerwehrfrauen und 18 Feuerwehrmänner an. Und es dürfen gerne mehr werden.

Die Gründung der Feuerwehr in dem Dorf, das damals zum Kanton Landstuhl