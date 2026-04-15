A63: Der zweite Bauabschnitt der Fahrbahnsanierung zwischen den Anschlussstellen Göllheim und Sembach startet bald. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Mehrere Jahre soll das Vorhaben dauern. Die Niederlassung West der Autobahn GmbH erneuert auf der A63 nacheinander die beiden Richtungsfahrbahnen Kaiserslautern und Mainz zwischen der Anschlussstelle Göllheim und dem Autobahndreieck Kaiserslautern.

Der rund 36 Kilometer lange Abschnitt umfasst auch die Instandsetzung der Brücken Langmeiler Senke, Alsenztalbrücke, Lohnsbachtalbrücke, Lanzenbachtalbrücke, Talbrücke Baalborner Wasser, Amseltalbrücke und Eselsbachtalbrücke sowie weiterer kleinerer Bauwerke. Die Arbeiten sind in fünf Bauabschnitte gegliedert und sollen nach aktueller Planung Anfang 2031 abgeschlossen sein. Dies geht aus einer Mitteilung der Autobahn GmbH hervor.

Nach dem planmäßigen Ende des ersten Bauabschnitts Ende 2025 folge nun der zweite Abschnitt. Zwischen der Anschlussstelle Göllheim und der Anschlussstelle Sembach werden von Mitte April bis voraussichtlich März 2027 auf der Richtungsfahrbahn Kaiserslautern die Asphaltdeckschicht, die Asphaltbinderschicht sowie die obere Lage der Asphalttragschicht auf rund neun Kilometern erneuert. An fünf Brückenbauwerken finden Erhaltungsarbeiten statt. Zudem wird die Anschlussstelle Winnweiler in Fahrtrichtung Kaiserslautern grundhaft erneuert.

Verkehrsführung und Einschränkungen

Vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten wird von Montag, 20. April, bis voraussichtlich Mitte Juni die Baustellenverkehrsführung eingerichtet. Dazu gehören Nothaltebuchten im Seiten- und Mittelstreifen sowie Mittelstreifenüberfahrten. In dieser Phase läuft der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen jeweils einspurig verengt am Baufeld vorbei.

Ab Mitte Juni 2026 wird der Verkehr vollständig auf der Fahrbahn in Richtung Mainz rollen. Dort stehen jeweils ein verengt geführter Fahrstreifen in Richtung Mainz und in Richtung Kaiserslautern sowie Nothaltebuchten zur Verfügung.

Ablauf der Arbeiten

Die Sanierung der Fahrbahnen in Richtung Kaiserslautern beginnt laut Autobahn GmbH voraussichtlich am Montag, 15. Juni, auf der gesamten Länge von rund neun Kilometern. Zunächst wird ein etwa 2,1 Kilometer langer Abschnitt im Bereich der Anschlussstelle Winnweiler bearbeitet, gleichzeitig erfolgt die grundhafte Erneuerung der Anschlussstelle Winnweiler in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Dafür wird die Anschlussstelle in dieser Richtung voraussichtlich bis Mitte August gesperrt. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert.

Bei planmäßigem Verlauf stehen der 2,1 Kilometer lange Abschnitt im Bereich der Anschlussstelle Winnweiler sowie die Anschlussstelle selbst den Verkehrsteilnehmern ab Mitte August wieder zur Verfügung. Anschließend folgt die Sanierung des verbleibenden, rund sieben Kilometer langen Abschnitts einschließlich der Instandsetzung der dortigen Brückenbauwerke.

Kosten gehen in die Millionen

Die Autobahn GmbH plant bis zum Jahr 2031 rund 43,8 Millionen Euro für die gesamte Sanierung auszugeben. Davon entfallen etwa fünf Millionen Euro auf die Einrichtung der Baustellenverkehrsführung. Die Kosten trägt der Bund.