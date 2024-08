Die Polygone-Station kündigt für die nächste und übernächste Woche wieder Trainingsflüge von Militärhubschraubern über dem Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl an.

Diese stehen wegen der hohen Lärmbelastung bei vielen Anwohnern in der Kritik. Geübt wird in der kommenden Woche am Dienstag und Mittwoch, 13./14. August, jeweils von 7 bis 9.45 Uhr und von 11.30 bis 14.15 Uhr, sowie am Donnerstag, 15. August, durchgängig von 7 bis 14.15 Uhr.

In der darauf folgenden Woche sind die Trainingseinheiten kürzer: Hier sind die Helikopter dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils zwischen 7 und 7.45 Uhr sowie zwischen 12 und 12.45 Uhr unterwegs. Zudem finden – mit Ausnahme vom 15./16. August – an allen Werktagen gut einstündige Trainingsflüge von Kampfjets im Bereich der Polygone statt, teilt die Station mit, die der Koordination bei der Ausbildung der Flieger im elektronischen Luftkampf dient.