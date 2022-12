Wer Räume im Dorfgemeinschaftshaus oder Hallen der Ortsgemeinde Hütschenhausen mieten möchte, muss ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Der Grund: höhere Nebenkosten.

Der Grundbetrag für die Vermietung wird nicht erhöht. Die Kosten für die Heizung steigen jedoch. Das hat der Ortgemeinderat einstimmig beschlossen. Für die Nutzung des kleinen Saals des Bürgerhauses in Hütschenhausen werden zukünftig 50 Euro pro Tag für die Heizung fällig, bisher waren es 48 Euro. Beim großen Saal sind für die Heizung statt 96 Euro ab Januar 100 Euro zu zahlen. Mietet jemand das Dorfgemeinschaftshaus in Katzenbach, muss er für die Heizung täglich 60 Euro statt 48 Euro zahlen. Mieter der Mehrzweckhalle Spesbach oder der Sporthalle Hütschenhausen müssen je 100 Euro statt wie bisher 96 Euro Heizkosten aufbringen. 18 Euro fielen bislang für die Benutzung des Mehrzweckraums im Bürgerhaus Hütschenhausen oder der Mehrzweckhalle Spesbach an – künftig sind 30 Euro zu zahlen. Als Heizperiode legte der Rat den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. April fest.