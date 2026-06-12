Die Miesenbacher Straße in Kottweiler-Schwanden wird ab Montag, 15. Juni, bis voraussichtlich 30. Juni gesperrt. Wie die Regionalbus Westpfalz GmbH mitteilt, kann die Haltestelle „Kottweiler Miesenbacher Straße“ in dieser Zeit nicht bedient werden. Als Ersatz dient die Haltestelle „Kottweiler Reichenbacher Straße“. Die Haltestelle „Miesenbach Altes Rathaus“ wird ebenfalls nicht angefahren. In der Hauptstraße – Höhe Hausnummer 7 und 14 – werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Betroffen sind die Buslinien 149 und 153.