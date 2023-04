Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. April dieses Jahres sollen drei Männer einen 43-jährigen Handwerker in ein Waldstück bei Mehlingen gelockt und unter Einsatz von Schusswaffen überfallen haben, um ihm Geldbeträge in sechsstelliger Höhe abzupressen. Am Montag wurde vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern der Prozess gegen die drei Angeklagten fortgesetzt. Dabei wurde deutlich, wie es der Polizei gelungen war, die Angeklagten zu ermitteln und festzunehmen.

Der Schlüssel zum Fahndungserfolg war ein Zettel, auf dem die Täter das Konto notiert hatten, auf welches der Geschädigte die geforderten 700.000 bis 750.000 Euro in zwei Tranchen