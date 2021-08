Nach dem Umbau des ehemaligen Pfarrheims in Kindsbach durch die Ortsgemeinde zu einem Dorfgemeinschaftshaus, saniert nun die Verbandsgemeinde die Mehrzweckhalle. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 525.000 Euro. Zirka 100.000 Euro bezahlt die Ortsgemeinde Kindsbach.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl ist Trägerin der Grundschule in Kindsbach. Die Schüler nutzen die nahe gelegene Mehrzweckhalle der Ortsgemeinde für den Schulsport. Um die vorschriftsgemäße Nutzung der Mehrzweckhalle für den Schulsport zu gewährleisten, seien Instandhaltungsarbeiten erforderlich, stellt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt (CDU), fest. Dabei sei es wichtig, die funktionalen Abläufe, den Bestand und ein Neukonzept unter einen Hut zu bekommen. Derzeit benutzen die Schüler den Haupteingang der Mehrzweckhalle. Dort befinden sich ein Foyer, eine angrenzende Garderobe und ein Durchgangsraum zur Mehrzweck- und Sporthalle. Dieser Durchgangsraum wird auch für kleinere Veranstaltungen der Gemeinde genutzt.

Aktuell ist die Umkleidesituation für die Schüler alles andere als optimal. Die Mädchen benutzen den Garderobenbereich linksseitig des Haupteingangs als Umkleide und die Jungen den vom Haupteingang kommend rechtsseitigen Durchgangsraum zur Mehrzweckhalle. Wenn der Durchgangsraum für Veranstaltungen genutzt wird, fällt dieser als Umkleidezone weg. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich dann also in einem gemeinsamen Bereich umziehen. Zudem ist die Mehrzweckhalle grundsätzlich nur über den Durchgangsraum zu erreichen, weshalb die Mädchen die Umkleide der Jungen durchqueren müssen.

Es fehlen Toiletten in den Umkleiden

Sanitäre Anlagen sind in den somit provisorisch genutzten Umkleidebereichen nicht vorhanden. Die Schüler müssen daher die Toiletten des Sanitärtraktes in dem der Mehrzweckhalle gegenüberliegenden Bereich benutzen. Muss also jemand vor dem Umziehen auf die Toilette, geht es erst einmal durch die Mehrzweckhalle. Und für die Mädchen führt der Weg unweigerlich durch die Jungen-Umkleide. Zudem ist eine Aufsicht der Schülerinnen und Schüler durch die Lehrer so nur unzureichend möglich.

In der vom Architekturbüro Alexander Blanz aus Landstuhl geplanten Maßnahmen wird der bereits vorhandene Sanitärbereich der Mehrzweckhalle für den Schulsport renoviert. Getrennte Umkleiden für Mädchen und Jungen, WC-Kabinen, Waschplätze und Duschen sind in ausreichender Abmessung und Anzahl geplant und sollen den Anforderungen an den Schulsport gerecht werden. Ein aus erschließungstechnischer Sicht wichtiger Aspekt sei, dass der Umkleide- und Sanitärbereich nunmehr über einen separaten Zugang erschlossen werde, sagt Blanz. Die Schüler können also in Straßenbekleidung den Umkleide- und Sanitärbereich betreten, sich für den Sportunterricht umziehen und dann in Sportbekleidung die Halle betreten. Dieselben Abläufe gibt es dann natürlich in umgekehrter Form auch nach dem Schulsport, eine von den restlichen Bereichen der Mehrzweckhalle (kleiner Versammlungsraum) unabhängige Nutzung ist also gewährleistet. Ein barrierefreies WC rundet das Raumprogramm ab, dieses eignet sich in Doppelnutzung als Umkleidezone für die Lehrkraft. In der Sporthalle selbst werde der Prallschutz an den Seitenwänden nach den Vorgaben des Unfallschutzes erneuert, erläutert der Planer weiter. Dies trage gleichfalls zur optischen Verbesserung bei, fügt Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD) hinzu.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf zirka 525.000 Euro. Hiervon werden 425.000 Euro durch den Schulträger, die Verbandsgemeinde, finanziert. 100.000 Euro zahlt die Ortsgemeinde Kindsbach für Zusatzarbeiten an der Mehrzweckhalle.

Bis voraussichtlich Frühjahr sollen die Arbeiten fertig sein. Die Sanierungsmaßnahmen seien für alle optimal, meint Böhlke. Die Halle sei in der Vergangenheit schon von den Vereinen genutzt worden, und dies sei auch in Zukunft so. Deshalb freue er sich darüber, dass diese Maßnahmen zusammen mit der Verbandsgemeinde so über die Bühne gingen.