Wegen hoher Energiekosten soll die Beleuchtung der Mehrzweckhalle Spesbach im Hallenbereich erneuert werden. Es geht um rund 150 Lampen, die auf LED-Technik umgebaut werden, erläuterte Ortsbürgermeister Achim Wätzold (CDU) im Gemeinderat. Die Beleuchtung soll dimmbar und per Zeitschaltuhr oder aus der Ferne schaltbar sein. Eine ortsansässige Firma übernimmt die Umstellung inklusive drei Präsenzmeldern sowie einem Touch-Panel zum Preis von 24.932 Euro. Die Hardware sei erweiterbar, zum Beispiel könnten Fenster, Heizung und Türen mit in die Steuerung aufgenommen werden. Die Kosten dafür bezifferte Wätzold auf rund 5000 Euro. Die Arbeiten sollen in den Ferien durchgeführt werden.