Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass die Sitzung kontrovers ablaufen wird, war klar: Das Thema Windpark im Otterberger Wald trägt schon inhaltlich genug Sprengstoff in sich. Die große Zuschauerzahl befeuerte noch die Emotionen. So rieben sich die Ratsmitglieder ordentlich an dem Punkt – eine für die Sache maßgebliche Aussage wurde nicht einbezogen.

Fünf oder sechs Windräder sollen nördlich von Otterberg im Wald entstehen – so lauten die Pläne der Projektierer Juwi und Gaia. Die Fronten in der Sache sind zumindest