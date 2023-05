Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Mehlbacher Wald sollen drei Windkraftanlagen entstehen, eine davon auf Otterberger Gemarkung. Um die Akzeptanz dieses Projektes bei den betroffenen Bürgen zu erkunden, wurde an 788 Haustüren geklopft. In der Ratssitzung am Donnerstagabend stellte ein Firmensprecher die Ergebnisse vor.

„Emotionen zu diesem Thema haben bei uns keinen Platz“, erklärte Ortsbürgermeisterin Gabi Fliege. Eine sachliche Betrachtung des Projekts „Windpark Mehlbach“ solle im Ort