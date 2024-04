Die Gemeinde Mittelbrunn beabsichtigt, einen Mehrgenerationenpark zu errichten. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 86.000 Euro, wobei die Gemeinde einen Zuschuss von 60.000 Euro über das Leader-Programm erhält. Im Sommer soll es mit dem Bau losgehen.

Bisher waren verschiedene Gutachten, Genehmigungen und Planungsschritte erforderlich. In der Gemeinderatssitzung im Februar wurde die Ausführungsplanung vorgestellt und vom Gemeinderat angenommen. Derzeit befinde sich das Ingenieurbüro Klages, Waldfischbach-Burgalben, in der finalen Ausarbeitungsphase, sagte Klages-Mitarbeiter Stefan Altschuck in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Im Rahmen der Ausschreibung würde der Preis als einziges Zuschlagskriterium festgelegt, weshalb der Auftrag an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot vergeben werden soll, so Altschuck. Um im Prozess weiterzukommen und wegen der engen Zeitschiene für die Förderung, solle der Gemeinderat den Ortsbürgermeister ermächtigen, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben, schlug das Ingenieurbüro dem Rat vor.

Der Gemeinderat nahm Kenntnis vom aktuellen Sach- und Planungsstand und sprach die Ermächtigung aus.

Kleinfußballfeld, Seilrutsche, Fitnessgeräte

Der Mehrgenerationenpark soll ein Generationstreffpunkt werden, erklärt Ortsbürgermeister Walter Altherr. Auf dem Platz wird es ein Kleinfeldfußballplatz mit Toren, Ballfangnetzen und Banden geben, außerdem eine etwa 20 Meter lange Seilrutschbahn, für Kinder unter drei Jahren Spielgeräte wie Wipptiere, für Kinder ab vier Jahren einen Spielgeräteturm und für Senioren mehrere Fitnessgeräte sowie eine überdachte Sitzgelegenheit.

Wie Altherr erläuterte, erfolgen Eingrünungen zum Stuhlbach hin und in die angrenzende Landschaft, wie es die wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltung vorschreibe. Aufgrund der 20-KV-Stromleitung gebe es eine Höhenbeschränkung für Spielgeräte und Bepflanzungen, bestimmte Bereiche seien freizuhalten.