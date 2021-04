Die Ortsgemeinde Weilerbach hat mit den Erdarbeiten für den Bau eines Quartiersparkplatzes in der Hauptstraße begonnen. Neue Parkplätze entstehen in der Ortsmitte. Das Projekt soll 400.000 Euro kosten, wobei Bund und Land die Gemeinde mit 200.000 Euro an Zuschüssen unterstützen.

Die Bauzeit soll fünf Monate betragen. Das Grundstück, auf dem der Quartiersparkplatz eingerichtet wird, misst 1160 Quadratmeter. Hier entstehen 19 Parkplätze, eine E-Bike-Ladestation, Fahrradbügel für sechs Fahrräder, ein Behindertenparkplatz, Sitzblöcke, Bodenleuchten und ein gestalterischer Torbogen.

Die Maßnahme wurde in den Arbeitsgruppen im Rahmen des Programms „Stadtumbau“ von Bürgern angeregt. Speziell zum Thema Verkehr gab es einen Workshop, an dem sich 50 Bürger beteiligten. Die Themenfelder wurden in kleineren Arbeitsgruppen weiter vertieft und konkrete Vorschläge erarbeitet. Dabei war die innerörtliche Parksituation ein Thema. Es wurde festgestellt, dass gerade im Ortskern Parkplätze fehlen. Daher erfolgte auch die Aufnahme in das Maßnahmenpaket der Städtebauförderung.

Gemeinde kauft für das Projekt zwei Häuser

Die Ortsgemeinde hat in der Folge das Anwesen Hauptstraße 18 bereits im Dezember 2016 gekauft. „Mit diesem Anwesen allein konnte das Konzept nur schwer umgesetzt werden“, erläutert Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD). Nach weiteren Verhandlungen mit dem Eigentümer des Nachbargebäudes (Hauptstraße 16) konnte die Gemeinde auch dieses erwerben und die Planung konnte beginnen. Der Gemeinderat legte fest, dass das Anwesen Hauptstraße 18 – ein Gebäude mit Sandsteinfassade – bestehen bleiben und an einen Eigennutzer verkauft werden soll. Im hinteren Bereich des Grundstücks wurde ein Bauplatz für einen Neubau ausgewiesen.

Das Anwesen Hauptstraße 16 musste für das Projekt abgerissen werden, was bereits im vergangenen Jahr erledigt wurde. Auf dem Quartierparkplatz werden öffentliche Parkplätze für Kunden der anliegenden Geschäfte und für Anwohner des dicht bebauten Ortskerns vorgehalten. Die Parkzeit wird begrenzt.

Ortsbürgermeister Bonhagen ist der Überzeugung, dass nach der Fertigstellung die Hauptstraße und der gesamte Ortskern eine gestalterische Aufwertung erfahren. „Gleichzeitig schaffen wir den erforderlichen Parkraum für alle.“ Das Anwesen Hauptstraße 18 und der Bauplatz wurden zwischenzeitlich an Eigennutzer verkauft.