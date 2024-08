Weniger Schüler, mehr Klassen: Auf diesen Nenner lässt sich zum Schulstart in Rheinland-Pfalz die Entwicklung an den Grundschulen im Landkreis Kaiserslautern bringen. Wo sich wie viele Erstklässler sich am Montag das erste Mal auf den Schulweg machen.

Obwohl an den 30 Grundschulen im Kreis Kaiserslautern die Anzahl der Neuanmeldungen mit insgesamt 1107 leicht abnahm, wird es anstatt der 59 ersten Klassen des Vorjahres im Schuljahr 2024/25 insgesamt 61 erste Klassen geben. In der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl gibt es jedoch nicht nur ein Plus bei den Klassen, sondern auch eines bei den Schülern: Hier sind es 23 ABC-Schützen mehr als im vergangenen Jahr. Dies ermöglicht es der Theodor-Heuss-Grundschule in Landstuhl, der Don-Bosco-Grundschule in Bann und der Heidenfels-Grundschule in Kindsbach, jeweils eine erste Klasse mehr in das beginnende Schuljahr zu schicken.

Nato-Kinder könnten noch dazukommen

Dagegen hat die VG Ramstein-Miesenbach Stand jetzt unter allen Verbandsgemeinden im Landkreis den deutlichsten Rückgang an Neuanmeldungen zu verzeichnen. Insbesondere die Rekordzahl von 120 Anmeldungen für die Wendelinus-Grundschule in Ramstein-Miesenbach aus dem Vorjahr konnte mit bislang 102 Anmeldungen nicht gehalten werden. Hier merkt Bürgermeister Ralf Hechler allerdings an, dass sich die Zahlen, etwa durch Zuzug von Nato-Angehörigen, erfahrungsgemäß im Laufe der ersten Schulwochen nochmals leicht erhöhen werden. Daher bleibt die Wendelinus-Grundschule auch im Schuljahr 24/25 fünfzügig. Sie ist damit nach wie vor die größte Grundschule des Kreises.

Innerhalb der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau sind die Anmeldezahlen im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben. Die beiden dort ansässigen Grundschulen Bruchmühlbach-Martinshöhe und Miesau starten folglich mit der jeweils gleichen Anzahl an Schuleingangsklassen ins Schuljahr.

Für die Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Otterbach-Otterberg und Weilerbach ändert sich derweil nichts an der Gesamtzahl der ersten Klassen, jedoch gibt es Unterschiede bei der Verteilung: Während in Otterbach-Otterberg die Grundschule am Reiserberg in Schallodenbach statt 25 nur noch zehn Erstklässler und damit nur noch eine erste Klasse stellen wird, kann sich die Grundschule Otterberg auf 50 Neumeldungen freuen und nun auf drei erste Klassen aufstocken. Denn mehr als 24 Grundschüler sollen nicht in einer Klasse sitzen.

Josef-Guggenmos-Grundschule bleibt vierzügig

Innerhalb der VG Weilerbach wird die Grundschule Rodenbach nur noch mit einer Klasse für die Schulneulinge starten. Es gab dort nur 18 Anmeldungen, sechs weniger als noch im Vorjahr. Die Grundschule Mackenbach dagegen stellt nun dank der insgesamt 52 Neuanmeldungen (für 2023/24 waren es 41) statt zwei zukünftig drei erste Klassen.

Zudem wird die in der VG Enkenbach-Alsenborn ansässige Grundschule Mehlingen ihre erste Jahrgangsstufe auf drei Klassen erweitern, während es in der Münchhofschule in Hochspeyer nur noch drei statt zuletzt vier erste Klassen geben wird. Die Josef-Guggenmos-Grundschule Enkenbach-Alsenborn bleibt als die Grundschule mit der nun größten ersten Jahrgangsstufe der Verbandsgemeinde unverändert bei vier Klassen.