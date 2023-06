Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Jugendlichen im Ort mehr Angebote machen und öfter mit ihnen ins Gespräch kommen. Das hat Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) angeregt. Und auch gleich in der vergangenen Ratssitzung einige Vorschläge gemacht.

Im Großen und Ganzen halte sich das Fehlverhalten Jugendlicher in der Ortsgemeinde in Grenzen, berichtete Jugendsozialarbeiter Hans Prass den Ratsmitgliedern auf ihrer Sitzung am Dienstagabend.