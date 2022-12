Für zwei Schulbauprojekte in Otterberg hat Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) Fördermittel in Höhe von insgesamt 338.180 Euro aus dem zweiten Kapitel des Kommunalen Investitionsprogramms bewilligt. 184.640 Euro fließen in die energetische Sanierung des Gebäudes der Grundschule Otterberg im Landkreis Kaiserslautern. Im Zusammenhang mit den großen Baumaßnahmen zur Herstellung eines zweiten Rettungsweges sowie der Erweiterung und des Neubaus von Unterrichtsräumen wird mit dieser Förderung, der Austausch der alten Holzfenster im Gebäudeteil „Goetheschule“ mitfinanziert. Durch die neu eingebauten Fenster werden Energiekosten eingespart. Außerdem werde die Lernatmosphäre in den Räumen deutlich verbessert, teilt das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit.

Schulhof der Waldorfschule soll saniert werden

Auch die freie Waldorfschule in Otterberg profitiert von den Bewilligungen. Hier wird die Umgestaltung und Sanierung des Schulhofs vorangetrieben. Für diese Umbau- und Sanierungsmaßnahmen stehen der Schule 153.540 Euro zur Verfügung. „Mit diesen Fördermitteln können die Schulträger nun ihre Sanierungsmaßnahmen starten und vorantreiben, denn gute Bildung braucht gute und passgenaue räumliche Bedingungen“, so Ministerin Hubig. „Das Bundesprogramm schafft zusätzliche Spielräume für finanzschwache Kommunen, um die Schulträger vor Ort bei anstehenden Baumaßnahmen zu unterstützen – neben dem Schulbauprogramm des Landes, für das wir im Haushalt 2022 über 62 Millionen Euro aufbringen“, erklärte Ministerin Hubig.