Der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet nur mühsam voran. Jetzt sollen in Mehlingen drei Windräder errichtet werden. Bei einer Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle hat der schwedische Staatskonzern Vattenfall der Bevölkerung seine Planungen vorgestellt. Das Unternehmen will 30 Millionen Euro investieren.

Rund 30.000 Windräder gibt es in Deutschland. Deutlich zu wenig, um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Der Windpark in Mehlingen mit bis zu drei Anlagen könnte in wenigen Jahren