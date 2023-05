Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf den Tischen der Mehlinger Ratsmitglieder lag am Dienstagabend die Verkehrsuntersuchung zur „Westumgehung Enkenbach“, die dort im Zusammenhang mit dem Flächennutzungsplan in Auftrag gegeben worden war. Während die Sachverständigen von der R+T Verkehrsplanung GmbH aus Darmstadt in ihrem Resümee keine Mehrbelastung für Mehlingen sehen, befürchtet Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) Gefahren für die Grundschüler in der Hauptstraße.

„Eigentlich ist es nicht die Sache einer Ortsgemeinde, die Entscheidungen einer anderen zu beurteilen“, sagte Rettig, aber ihrer Auffassung nach sei die