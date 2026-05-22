Zwischen Sicherheit und Naturschutz: Warum in der Mehlinger Heide wertvolle Vielfalt zu weichen droht, damit befasst sich unsere Wochenendkolumne „Eingekreist“.

In der Mehlinger Heide sind bei einem neuen Gutachten, das die Eigentümerin der Fläche, die Bundesimmobilien (BImA), zurzeit erstellen lässt, Kampfmittel gefunden worden. Unter anderem von mehreren Blindgängerverdachtsstellen ist die Rede. Dadurch sind die Pflegemaßnahmen eingeschränkt. So sind zum Beispiel das Schoppern und Plaggen, das mit schweren Maschinen erfolgt und die Heide von Grund auf erneuert, nicht möglich. Das sorgt für große Sorgen bei den Bürgern. „Wird die Heide etwa aufgegeben?“, fragen sich viele.

Das Schutzgebiet bietet eine einzigartige Naturlandschaft, sehr karg und trotzdem voller Leben: Die Mehlinger Heide auf dem Fröhnerhof zählt zu den größten zusammenhängenden Heidelandschaften Süddeutschlands. Sie ist ein bedeutendes Brutgebiet für Heidelerche, Ziegenmelker und andere gefährdete Vogelarten und bietet Heuschrecken, Schmetterlingen, Hautflüglern und Libellen Lebensraum. Nicht nur für die Einheimischen hat dieses Stückchen Erde einen hohen emotionalen Wert. Die Mehlinger Agrar- und Umweltingenieurin Antonia Reifferscheid ist häufig in der Heide unterwegs und schwärmt: „Wer den roten Sand durch seine Hände rieseln lässt, barfuß auf den Wegen läuft, kann die Landschaft spüren. Der ganz eigene Geruch des Heidekrauts und das Rascheln, wenn der Wind durch die Sträucher fährt: Das ist ein ganz besonderes Naturerlebnis.“

Wer sich an einem Wochenende auf den Parkplätzen an der Heide umschaut, kann es an den Nummernschildern erkennen: Besucher kommen aus den angrenzenden Bundesländern, aber auch darüber hinaus angefahren, um das kleine Paradies zu bestaunen, das es so sonst nur in Norddeutschland gibt. Die Mehlinger Heide ist ein Alleinstellungsmerkmal, von dem der Tourismus im Landkreis, die Gemeinde und deren Gastronomie profitieren.

Vergessen darf man dabei allerdings nicht: Das Naturschutzgebiet ist menschengemacht und braucht regelmäßige Pflege. Würde die ehemals militärisch genutzte Fläche nicht durch schwere Maschinen und durch die Beweidung von Schafen frei gehalten, würde in wenigen Jahre wieder Wald auf ihr wachsen. Ist die Sorge berechtigt, dass das Naturschutzgebiet möglicherweise ganz aufgegeben werden soll? Es herrscht große Verunsicherung, zumal es keine Information von der BImA zu der neuesten Maßnahme gegeben hat. Nicht mal die Mehlinger Ortsbürgermeisterin und die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde hatten eine Info bekommen.

Dazu kommt: Erst im November 2025 hatte eine Nachricht aus Berlin für große Aufregung gesorgt, nachdem der Fröhnerhof und die Mehlinger Heide als möglicher Standort für die Bundeswehr ins Gespräch gebracht worden waren. Diesen Überlegungen der BImA hatte sich der Kreis vehement entgegengestellt.

Die BImA betont jetzt auf Anfrage, dass der Erhalt des Naturschutzgebiets nicht zur Debatte steht. Dass das Gebiet jetzt noch einmal gründlich auf Kampfmittel untersucht wird, ist absolut richtig. Sicherheit geht vor. Aber aus Sicht des Naturschutzes ergibt sich ein anderes Problem und das ist der Zeitfaktor. Laut der Behörde liegen die Untersuchungsergebnisse des Gutachtens erst in zwei Jahren vor. Dann haben die Experten einen genaueren Überblick, an welchen Stellen sich noch Kampfmittel in der Erde befinden und wie das Gelände gepflegt werden kann. Naturschützer kritisieren, dass es nicht ausreichen könnte, wenn einzelne Areale in der Zwischenzeit nur per Hand gepflegt werden können. Wertvolle Arten könnten dann aber bereits verdrängt und unwiederbringlich verloren sein.