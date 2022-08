Schade findet es Kutscher Horst Kotzan, dass in diesem Jahr keine Kutschfahrten durch die Mehlinger Heide angeboten werden können. Er hat die Fahrten in dem Naturschutzgebiet in den vergangenen Jahren angeboten. Wie am Samstag berichtet, werden die Touren, die immer an den letzten drei Sonntagen im August stattfinden, in diesem Jahr ausgesetzt.

Der Grund ist, dass die Wege in so einem schlechten Zustand sind, dass die Kutschen nicht darauf fahren können. Die Pisten sind ausgewaschen, es stehen die nackten Steine heraus, sie müssten mit Sand aufgefüllt werden. Weil der Bundesforst, der zuständig für das Naturschutzgebiet ist, mit dem die Gemeinde die Arbeiten abstimmen muss, noch kein Okay für ein konkretes Vorgehen bei der Reparatur gegeben hat, haben die Gemeinde und die Kutscher beschlossen, das Herrichten der Wege zunächst sein zu lassen.

Früher Truppenübungsplatz

Vor allem ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß seien, seien sehr froh über das Angebot gewesen, berichtet Kotzan. Die Wege müssten mit Sand aufgefüllt werden, damit die Deichsel des Gefährts nicht an die Beine der Pferde schlage. Auch müssten die Wege freigeschnitten werden. Die Zurückhaltung des Bundesforsts, die Arbeiten jetzt zügig auf den Weg zu bringen, kann der Kutscher nicht nachvollziehen. „Umweltschutz ist wichtig, aber ich finde das etwas übertrieben. Das Gebiet ist ja so groß, dass es nicht schadet, ein paar Zweige zurückzuschneiden“, findet Kotzan. Schließlich seien früher Panzer auf dem Gelände herumgefahren und Ölwechsel dort vorgenommen worden, erinnert Kotzan an die Zeit, als die Heide noch ein Truppenübungsplatz war. Auch mit dem Weg, den Kutsche nehmen darf, ist er nicht so recht zufrieden. „Früher durften wir ganz außen um das Gelände herumfahren. Jetzt müssen wir nach der Hälfte der Strecke wieder umdrehen und denselben Weg wieder zurückfahren. Das ist für die Besucher und auch für die Pferde langweilig“, findet er. Überhaupt solle das Gebiet für Touristen attraktiver werden, meint Kotzan. Was fehle, sei dort die Möglichkeit, einzukehren und etwas zu Essen und zu Trinken zu bekommen.