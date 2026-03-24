Der Gemeinderat Mehlingen hat grünes Licht für den Bau von drei Windkraftanlagen gegeben. Doch das Stromnetz in Mehlingen ist überlastet. Steht das Projekt auf der Kippe?

Geplant sind laut der Mehlinger Ortsbürgermeisterin Kristina Zick (SPD) im „Windpark Mehlingen“ drei Windenergieanlagen (WKA) des Typs Nordex mit einer Nabenhöhe von jeweils 165 Metern und einer Gesamtleistung von 21 Megawatt. Die Windräder, die das Energieunternehmen Vattenfall bauen möchte, sollen zwischen dem Ortsteil Neukirchen und der L395 stehen. Mit den dadurch erzeugten 45 Millionen Kilowattstunden Strom könnten rund jährlich 15.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgt werden.

Um auch die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden einzubeziehen, waren im Vorfeld neben Pachteinnahmen auch Möglichkeiten einer finanziellen Beteiligung in Aussicht gestellt worden. Hierfür wurde eigens eine Firma mit dem Namen „Vattenfall Wind Mehlingen GmbH“ gegründet.

Der Gemeinderat hat dem Vorhaben laut Zick bereits im vergangenen Sommer zugestimmt, es könnte also mit dem Bau der Anlage losgehen. Doch bisher hat sich nichts getan. Die Ortsbürgermeisterin beschreibt ein Problem, das sich zwischenzeitlich aufgetan hat: „Wir bekommen den Strom, den die WKA dort dann produzieren würden, zur Zeit nicht in das Stromnetz eingespeist.“ Von dem Netzbetreiber, den Pfalzwerken, habe sie die Information bekommen, dass das Netz überlastet sei. „Ich fürchte, dass das ganze Projekt jetzt auf der Kippe steht“, so die Ortschefin.

Knackpunkt Netzanschluss

Laut dem Bundesverband Windenergie sind die Netzbetreiber in der Verantwortung, die Stromnetze entsprechend auszubauen, stabiler und besser steuerbar zu machen, was unter anderem im Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) geregelt ist. „Der Netzanschluss ist ein wichtiger Baustein eines Windenergieprojekts. Nur wenn die Anlage am Netz angeschlossen ist, kann sie uneingeschränkt in Betrieb genommen werden und ihre Arbeit verrichten, nämlich umgewandelte Windenergie in Form von elektrischer Energie ins Stromnetz einspeisen“, erklärt Frank Grüneisen, Pressereferent beim Bundesverband Windenergie.

Die Situation wie in Mehlingen, dass es nicht genug Netzkapazitäten gibt, ist laut dem Experten aber kein Einzelfall, sondern bundesweit ein Problem. Das deutsche Stromnetz sei bislang „noch nicht wirklich“ auf die Nutzung von Erneuerbaren Energien ausgelegt. „Klar ist aber auch, dass die Betreiber nicht einfach so über Nacht ein neues Netz aus dem Boden stampfen können“, gibt er zu bedenken.

Ähnlich zur Netzproblematik äußern sich auch Vattenfall und die Pfalzwerke Netz AG. Mehlingen liege in einem sogenannten Netzengpassgebiet, was bundesweit derzeit allerdings noch zahlreiche weitere Projekte betreffe, sagt Lutz Wiese, Pressesprecher der Vattenfall GmbH auf Anfrage. Er bestätigt, dass sein Unternehmen bisher noch keinen Netzanschluss für die WKA in Mehlingen habe. „Wir sind derzeit noch mitten im Genehmigungsprozess“, so der Vattenfall-Pressesprecher zum aktuellen Stand. Nach wie vor halte Vattenfall aber an der Planung der drei WKA fest.

Hochspannungsleitungen sind ausgelastet

Die Netzsituation in der Region ist laut einem Sprecher der Pfalzwerke Netz AG aktuell tatsächlich angespannt. In den vergangenen Jahren seien zahlreiche neue Wind- und Photovoltaikanlagen in Betrieb gegangen. Die Hochspannungsleitungen im Bereich Münchweiler sowie Otterbach seien mittlerweile ausgelastet. Die Pfalzwerke Netz AG arbeite an der Verstärkung des Netzes. Unter anderem würden 110-kV-Leitungen neu beseilt. Diese Projekte erforderten umfangreiche Planungs- und Genehmigungsverfahren und seien abhängig von Materialverfügbarkeit und Baukapazitäten. Das Unternehmen rechnet wegen „priorisierter Engpässe in anderen Regionen“ ihres Netzgebietes frühestens ab 2032 damit, für das Projekt in Mehlingen uneingeschränkt Strom ins Netz einspeisen zu können. Mit dem Projektentwickler der geplanten WKA in Mehlingen stehe man seit 2023 in Kontakt.

Das bedeutet aktuell laut dem Pfalzwerke Netz AG-Sprecher in Bezug auf Mehlingen, dass „eine zusätzliche uneingeschränkte Einspeisung derzeit nicht möglich ist, ohne die Netz- und Versorgungssicherheit zu gefährden“. Hinzu kämen erhöhte Netzentgelte für die Verbraucher durch Kosten für häufigere Abregelungen der Anlagen im Zuge von sogenannten Redispatch-Maßnahmen. Dabei handelt es sich um geplante Eingriffe in erneuerbaren Energieanlagen durch Netzbetreiber, um Überlastungen im Stromnetz zu vermeiden, besonders, wenn viel Wind- oder Sonnenenergie ins Netz kommt.