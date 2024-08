Mattia De Fazio (CDU) hat am Dienstagabend das Amt des Stadtbürgermeisters von Landstuhl übernommen. Er war bei den Kommunalwahlen am 9. Juni mit 70,4 Prozent der Stimmen gewählt worden. Nun wurde er von seinem Vorgänger Ralf Hersina (SPD) vereidigt und ins Amt eingeführt.

Das Amt wurde in der konstituierenden Sitzung des Stadtrats in der Landstuhler Stadthalle feierlich übergeben. Außer dem neuen Stadtrat und den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern nahmen rund 150 Menschen aus der Stadt und dem Umland an der Sitzung teil. Hinzu kamen Delegationen aus der französischen Partnerstadt Pont-à-Mousson, der deutschen Partnerstadt von Bad Münster am Stein-Ebernburg, die heute ein Stadtteil von Bad Kreuznach ist, mit der Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (CDU) und der US-amerikanischen Streitkräfte, die in Landstuhl stationiert sind.

Neu ins Amt gewählt wurden anschließend die Stadtbeigeordneten. Ihre Anzahl wurde von drei auf zwei reduziert, was der neue Rat mit seinem ersten Beschluss, der einmütigen Verabschiedung einer neuen Hauptsatzung, entschieden hatte. Neuer Erster Stadtbeigeordneter wurde Boris Bohr (CDU) mit 22 Ja- und zwei Neinstimmen, der in der vergangenen Legislaturperiode den Posten des weiteren Beigeordneten innehatte. Weiterer Beigeordneter ist Gerhard Malinowski, der im alten Rat Sprecher der CDU-Fraktion war. Er wurde mit 23 Ja- und einer Neinstimme gewählt. Für beide Positionen gab es jeweils nur den Bewerber aus den Reihen der CDU.

Altbürgermeister ist stolz auf Stadtumbau

Vor der Wahl der beiden Beigeordneten drückte Markus Göttel, der neue Fraktionschef der FWG, sein Bedauern darüber aus, dass die CDU, die mit 14 Sitzen die absolute Mehrheit im Parlament der Sickingenstadt hat, ihre Stimmen-Übermacht dazu genutzt habe, die Posten der kompletten Stadtspitze mit Christdemokraten zu besetzen, obwohl kurz nach der Wahl die Idee im Raum gestanden habe, sowohl die FWG als auch die SPD an der städtischen Regierung zu beteiligen und die ursprüngliche Anzahl der Beigeordneten beizubehalten. Da man keinen „chancenlosen Statisten“ gegen die von der CDU nominierten beiden Beigeordnetenkandidaten ins Rennen schicken wolle, verzichte man auf einen Gegenvorschlag, sagte Göttel. Im Neuen Rat sitzen neben den 14 Vertretern der CDU fünf Mitglieder der FWG sowie vier Sozialdemokraten und ein Mitglied der FDP, das keinen Fraktionsstatus hat.

Zum Auftakt der Sitzung blickte der jetzige Altbürgermeister Ralf Hersina auf „zehn Jahre und 37 Tage“ an der Spitze der Stadt zurück. Als er 2014 als erster Sozialdemokrat in der Nachkriegsgeschichte von Landstuhl zum Stadtbürgermeister gewählt worden war, habe er nach eigenem Bekunden das Amt mit dem Willen übernommen, Bürgermeister für alle Landstuhler zu werden. Obwohl die vorigen beiden Legislaturperioden für einen Bürgermeister, der über keine bequeme Mehrheit im Rat verfügt habe, nicht immer einfach gewesen seien, präsentierte Hersina eine durchaus erfolgreiche Bilanz seiner Amtszeit. Besonders stolz zeigte sich der SPD-Mann über den Stadtumbau, für den er durch persönliche Gespräche in Mainz eine Förderquote von 80 Prozent erreicht habe. Sieben Jahre lang habe man mit dem Rat und der Verwaltung daran gearbeitet, ein dringend benötigtes Gewerbegebiet im Westen der Stadt zu schaffen. Gelungen sei die gewerbliche Weiternutzung des Imfeld- und ehemaligen Grosso-Geländes. Es wurden das Neubaugebiet Am Rothenborn, das Caritas-Altenzentrum und die Internationale Schule verwirklicht, und man habe das Post-Verteilerzentrum in Landstuhl halten können.

Ein Gedicht für den ehemaligen Bürgermeister

Die vier im Stadtrat vertretenen Parteien zollten dem ehemaligen Bürgermeister Respekt für seinen Einsatz für die Stadt. Die neue CDU-Fraktionssprecherin, Elke Dick, tat dies eher launig und betonte, man habe sich mit den Jahren zusammengerauft. FWG-Urgestein Karl Pfaff gab Hersina das Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse mit in den Ruhestand. SPD-Fraktionssprecher Jan Bütow sagte, Hersina habe sich nicht gescheut, unbequeme Themen anzupacken und Michael Feisal Dieterich, für die FDP neu im Rat, betonte das Engagement von Hersina über die Parteigrenzen hinweg.