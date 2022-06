Matthias Hecktor wohnt im Hütschenhausener Ortsteil Spesbach und ist 47 Jahre alt. Er arbeitet als Qualitätsingenieur bei der Robert Bosch GmbH in Homburg. Seit seinem 16. Lebensjahr engagiert er sich bei den Aktiven der Feuerwehr im ehrenamtlichen Dienst. Als stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur ist er für den Landkreis Kaiserslautern seit zwei Jahren tätig. Um dieses Amt ausüben zu können, muss man in einer der Wehren im Kreis in leitender Funktion sein. Diese Voraussetzung erfüllt Hecktor, da er bereits seit Längerem stellvertretender Wehleiter der Feuerwehr Ramstein-Miesenbach ist.