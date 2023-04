Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf einem denkmalgeschützten Bauernhof in Mittelbrunn lebt und arbeitet Keramikgestalterin Annette Brauer. Was ihre Hände hervorbringen, präsentiert sie in einem urigen Gewölbekeller – Dinge, die den Alltag bereichern, zugleich dekorativ wie nützlich.

Matope-Keramikwerkstatt steht auf dem Schild an der Hauswand. Das suahelische Wort bedeutet Lehm oder Erde und ist Programm. Denn Annette Brauer setzt ihre Ideen mit Steinzeug um. Der Schwerpunkt