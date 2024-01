Im Frühjahr soll der Ausbau der Kaiserstraße beginnen. Der Stadtrat hat nun entschieden, welche Materialien dafür verwendet werden.

Bei der Auswahl der Verbundsteine für die Bürgersteige, Parkplätze und Ladezonen wurde festgelegt, dass die Bereiche farblich voneinander abgegrenzt werden. Die Fußgängerareale sollen gelb/beige und die Park- und Ladeflächen anthrazit werden. Das sei laut Bernd Piechottka vom Kaiserslauterer Ingenieurbüro Obermeyer besser für Leute mit Sehschwäche. Die genaue Farbe will der Stadtrat vor dem Baubeginn festlegen – nachdem er verschiedene Musterverlegungen begutachtet hat.

Lieber eckig als rund

Acht Holzbänke ohne Lehnen werden aufgestellt. Auf zwei quadratische Sitzpoller soll verzichtet werden. Dafür sollen zusätzliche Bänke installiert werden. Für Papierkörbe und Fahrradständer wurden zwei Möglichkeiten vorgestellt: runde und eckige. Hier schlug die Stadtplanerin vom Büro Stadtgespräch, Julia Kaiser, die eckige Variante vor. Auch die Baumschutzroste in den Bodenflächen sollen eckig eingebaut werden, fand die Mehrheit der Ratsmitglieder. Für den Stammschutz an den 25 vorgesehen Bäumen entschied sich der Rat ebenfalls für eine eckige Ausführung. Für die Bepflanzung des Verkehrsbereichs schlug das Ingenieurbüro amerikanische Linden vor. Diese Baumart sei resistent genug, um innerörtlich und angesichts des Klimawandels zu überleben. Außerdem gebe es keine Bedenken, dass das Wurzelwerk Schäden an den Oberflächen verursacht.