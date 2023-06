Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der beliebte Marmeladenmarkt am Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz kommt in diesem Jahr geviertelt daher: Aufgrund der Corona-Verordnungen und dem Bestreben, keine Menschenansammlungen herbeizuführen, findet er an vier Terminen statt. Doch trotz der ungewohnten Form, hat sich eines nicht geändert: Es gibt einzigartige Leckereien aus der Pfalz.

Auftakt zum Marmeladenmarkt in vier Akten war am Tag der Deutschen Einheit. Die Verantwortlichen haben das Treiben in „Marmeladenmarkt light“ umbenannt. Warum, ist nicht zu übersehen: Mehr