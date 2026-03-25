Weil Personal im Freizeitbad Azur fehlt, müssen die Öffnungszeiten der Sauna eingeschränkt werden. Warum ist es so schwierig, Mitarbeiter zu finden?

20 Planstellen hat das Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach laut dessen Betriebsleiter Heiko Lenhardt. Aktuell sind dort ein Schwimmmeister und drei Fachangestellte für Bäderbetriebe – früher Bademeister – beschäftigt. Derzeit werden noch zwei junge Leute zum Fachangestellten für Bäderbetriebe ausgebildet. Um die Badeaufsicht zu gewährleisten, werden diese von mehreren Rettungsschwimmern unterstützt. Daneben kümmern sich weitere Mitarbeiter um Kasse und Sauna.

Weil derzeit laut Ralf Hechler, Bürgermeister der VG Ramstein-Miesenbach, einige Mitarbeiter länger und zum Teil auch schwer erkrankt seien, müsse das Bad mit eingeschränkten Öffnungszeiten im Saunabetrieb arbeiten. Der Badebetrieb bleibe davon allerdings noch unberührt. Stellenausschreibungen liefen bereits.

„Wir würden gern noch ein bis zwei fertig ausgebildete Fachangestellte für Bäderbetriebe und auch noch Rettungsschwimmer einstellen“, so der Betriebsleiter des Azur. Jetzt käme man mit dem Personal noch über die Runden, aber wenn während der Urlaubszeit noch jemand krank werde, könne es eng werden. Für den Herbst wird laut Lenhardt zudem noch ein Azubi für diesen Bereich gesucht. Eine vielversprechende Bewerbung sei eingegangen. Offen sind auch noch zwei Stellen für Sauna, Service und Kasse. Diese Arbeiten könne man auch als Quereinsteiger machen, eine spezielle Ausbildung dafür braucht man nicht, so der Betriebsleiter.

Der Markt an Fachpersonal ist leer gefegt

Vor allem was die Fachangestellten für Bäderbetriebe angeht, sei es schwierig: „Der Markt ist leer gefegt“, so Lenhardt, der erzählt, dass die Berufsschule in Trier nur eine Klasse à 30 Schüler pro Jahr für Rheinland-Pfalz und das Saarland ausbildet, weil nicht mehr Interessenten zusammenkämen. „Der Beruf ist durch die Feiertags- und Wochenenddienste für viele unattraktiv und auch die Bezahlung nicht entsprechend hoch genug“, merkt der Betriebsleiter an. So gelte der Samstag beispielsweise als Regelarbeitstag und für den Sonntag gebe es nur 35 Prozent Lohnzuschlag. Einige Interessenten hätten auch eine falsche Vorstellung von dem Beruf. „Einige denken, dass man da mit weißen Badehosen und Goldkettchen um den Hals am Beckenrand steht, aber da gehört weit mehr dazu“, so Lenhardt. Nach der dreijährigen Ausbildung gehörten neben der Beaufsichtigung der Badegäste, Wasserrettung und Erster Hilfe auch die Kontrolle der Wasserqualität, Reinigung und Desinfektion sowie Wartung der Technik und Leitung von Kursen zu den Aufgaben.