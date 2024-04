Der Verein KulturArt Otterberg lädt zum Markt „Garten-Kunst-Genuss“ ein. Mit der fünften Auflage der Veranstaltung am Sonntag möchten die Organisatoren einmal mehr die Stadtmitte beleben. Worauf sich die Besucher in diesem Jahr freuen können.

Das Organisationsteam um das Quartett Elke Enders, Ulrike Burg, Gisela Eichler und Paul Punstein konnte 64 Beschicker mit 69 Ständen für den Markt gewinnen. Von der Abteikirche, durch die Altstadt und bis zum Johann-Casimir-Platz wird sich der Markt erstrecken. Hinter dem Markt steckt ein wohldurchdachtes Konzept. „Wir wollen wieder versuchen, einen Höhepunkt zu setzen“, sagt Enders. Punstein erklärt: Die sehenswerte Otterberger Altstadt rund um den historischen Kern solle hervorgehoben werden.

An den Ständen präsentiert werden kunsthandwerkliche Produkte aus Holz, Stein, Papier und Metall. An Stand 40 wird der Pflanzendoktor wieder wertvolle Tipps mit den Besuchern teilen. Das Thema Wald rückt die Forstverwaltung in den Vordergrund, um die Bedeutung des Lebensraumes zu betonen. Ein Angebot für Kinder ist angekündigt. Zum Verweilen lädt der Klostergarten mit seiner ökologischen Vielfalt ein. Geöffnet ist dieser von 11 bis 18 Uhr. Führungen wird es um 11.30 und um 14.30 Uhr geben. Der Garten wird ehrenamtlich geführt und gehört zur angrenzenden Abteikirche. Um 16 Uhr lädt Harald Forsch dort zu einer Führung ein. Auch das Heimatmuseum ist während des Marktes geöffnet.

Konzerte und Kunst schon ab Freitag

Im Kapitelsaal der Kirche kehrt schon am Freitag, 26. April, Leben ein. Dort wird der Markt mit einem Konzert der Band Present Art Collection um das bekannte Lautrer Trio bestehend aus Martin Haberer (Gitarre), Helmut Engelhardt (Saxofon) und Günter Fröhlich (Akkordeon) eingeläutet. Karten für dieses Konzert gibt es bei Casa Flora und Blumenhaus Jakoby. Beginn ist um 20 Uhr.

Kunstinteressierte erwartet von Freitag bis Sonntag im Kapitelsaal zudem eine Ausstellung von Dieter Bernhardt (Aquarelle „Faszination Reisen“) und Jürgen Gamber („Seelen und Lichtobjekte“). Gezeigt werden Impressionen aus aller Herren Länder. Dieter Bernhardt legt Wert auf handwerkliches und kreatives Können. Seine Reisen führten ihn nach Sylt und Griechenland, Ägypten und Asien. Die Betrachter seiner Bilder nimmt er mit in seine Welt der leicht und luftig wirkenden Aquarelle. Mit seinem Plakat „Protect the Rain Forest“ möchte er auf die Umweltverschmutzung aufmerksam machen. Jürgen Gamber ist freischaffender Künstler und Restaurator und schafft mit seinen Fingerfertigkeiten ein Gemisch aus Handwerk und Kunst. Ein Materialmix aus Gold, Lack, rostigem Metall erwartet die Besucher bei den von ihm entworfenen Stelen. Eine Vernissage mit musikalischer Begleitung der Gruppe „MarTINA Extra3“ ist für Samstag, 27. April, 14 Uhr, angekündigt. Bestaunt werden können die Werke bis 18 Uhr.

Musikprogramm am Sonntag

Auch am Sonntag, dem Markttag, wird es Musik geben: Höhepunkt ist das Konzert der Blue Light Big Band des Polizeipräsidiums Ludwigshafen: von 13.30 bis 16 Uhr vorm Hauptportal der Abteikirche. Bereits um 12.30 Uhr wird dort Orgelspiel erklingen, auch vierhändig: Olga Rerich und Mila Metzger, Schülerin der Otterberger Musikschule, werden Bach, Vivaldi und Beethoven zum Besten geben. Der Eintritt ist frei.

Info

Am Sonntag, 28. April, ist der Markt von 10 bis 18 Uhr geöffnet.