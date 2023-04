Der Verein KulturArt Otterberg will mit der vierten Ausgabe des Marktes „Garten-Kunst-Genuss“ an alte Zeiten anknüpfen und gleich noch ein bisschen mehr Leben nach Otterberg bringen. Am Sonntag, 30. April, steigt der Markt von 10 bis 18 Uhr auf mehreren Plätzen.

Die Macher um Elke Enders, Ulrike Burg und Trygve Haag haben sich im Vorfeld mächtig ins Zeug gelegt und das bisherige Markttreiben ausgedehnt. In diesem Jahr findet somit das bunte Geschehen nicht nur vor der Abteikirche, sondern auch auf dem Casimirplatz und in der angrenzenden Altstadt statt.

Pflanzendoktor an Stand 40

An rund 60 Ständen werden kunsthandwerkliche Produkte aus Holz, Stein, Metall, Ton, Stoff, Beton und Papier gezeigt. Weiter gibt es zahlreiche Buden für Gartenfreunde einschließlich den Tipps des Pflanzendoktors, der an Stand 40 zu finden sein wird. Im Kapitelsaal ist ab 11 Uhr eine Kunstausstellung mit Horlemann (Malerei), Vogt-Ramachers (Figuren) und Gamber (Lichtobjekte) zu besichtigen. Das Museum öffnet genau wie der Klostergarten seine Pforten. Im Garten finden um 11.30 Uhr und um 14.30 Uhr Führungen statt.

Um 13 Uhr gibt Christoph Immetsberger in der Abteikirche ein Orgelkonzert. Eine Kirchenführung mit Harald Forsch startet um 14 Uhr. Musik gibt es auch auf dem Kirchplatz. Günther Mannweiler spielt hier von 15 bis 17 Uhr. Hunger oder Durst können an unterschiedlichen Ständen und Plätzen auf dem großen Markt gestillt werden.

„Gestillte Sehnsucht“

Am Freitag, 28. April, wird der Markt mit einem ersten Konzert „Gestillte Sehnsucht“ im Kapitelsaal eingeläutet. Zu hören sein werden die Otterberger Künstler Polina Artsis (Mezzosopran) sowie Anna und Dominique Anstett (Klavier und Bratsche). Karten für dieses Konzert gibt es bei Casa Flora und Blumenhaus Jakob sowie an der Abendkasse.