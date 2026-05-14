Ein Mann aus der Region sitzt künftig in der Schaltzentrale der Macht in Mainz: Der Steinwendener Marcus Klein wird Minister und Chef der Staatskanzlei.

Von 2011 bis 2016 sowie seit 2019 Landtagsabgeordneter, seit 2024 Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU und jetzt Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport, Ehrenamt und Medien sowie Chef der Staatskanzlei – ein ebenso stetiger wie steiler Aufstieg. Wie fühlt man sich plötzlich als Minister? „Ich habe mich sehr darüber gefreut, als mich Gordon Schnieder gefragt hat, ob ich Teil seiner Regierungsmannschaft sein möchte und mit ihm in die Staatskanzlei einziehen will“, erzählt Marcus Klein: „Vor der Aufgabe habe ich sehr großen Respekt. Ich weiß aus meiner Zeit im Saarland ja noch ganz gut, wie die Abläufe in einer Regierungszentrale sind“, erinnert er daran, dass er bereits vor gut 15 Jahren schon mal Büroleiter in der Staatskanzlei des damaligen Ministerpräsidenten Peter Müller (CDU) war.

Inzwischen ist Klein Familienvater, lebt mit seiner Frau Michaela und den Kindern Charlotte (12) und Johannes (9) in einem Haus mit großem Garten in Steinwenden. Was bedeutet der Ministerposten für sein Privatleben? „In den letzten Monaten war ich schon sehr viel in Mainz gebunden und habe oft dort übernachtet“, berichtet er. „Da ich auch Teil des engsten Teams der Koalitionsverhandlungen war, kam in den vergangenen Wochen noch einiges dazu. Und ja, das wird perspektivisch jetzt auch nicht weniger werden. Aber meine Familie und mein Freundeskreis kennen das ja aus den letzten Jahren schon, tragen das mit und unterstützen mich mit großer Kraft.“ Dafür sei er sehr dankbar. „Ohne diese Unterstützung hätte ich das auch nie machen können.“

Was wird aus Kleins Ämtern im Kreis?

Lang ist daheim im Landkreis Kaiserslautern auch die Liste seiner Ämter: CDU-Kreisvorsitzender, Fraktionschef im Kreistag, Erster (ehrenamtlicher) Beigeordneter der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach mit Zuständigkeit für Schulen, Feuerwehr und Soziales: Was wird daraus? „Klar ist, dass ich als Minister nicht ehrenamtlicher Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich sein kann. Das habe ich mit meinen Kollegen im Ramsteiner Rathaus schon besprochen, als sich das abzeichnete“, sagt er. Ein neuer Stellvertreter für Bürgermeister Ralf Hechler müsse gewählt werden. Dieses Amt aufzugeben, falle ihm aber schwer, bekennt Klein: „Ich gehe mit einem weinenden Auge, denn ich habe das sehr gerne gemacht, gerade im starken Team um Ralf Hechler. Umgekehrt macht das den Abschied aber auch einfacher: Schließlich ist unsere Verbandsgemeinde super aufgestellt.“

Und wie steht es um das Kreisparlament, in dem Klein seit 2009 die CDU-Fraktion anführt? Das sei noch unklar, sagt er: „Ob ich im Kreistag bleiben kann und in welcher Rolle, werde ich in den nächsten Wochen mit der Fraktion besprechen.“

De Fazio rückt nicht nach

Seit Wochen gibt es Spekulationen, dass der Landstuhler Stadtbürgermeister Mattia De Fazio – bei der Landtagswahl Kleins Ersatzkandidat – im Falle eines Ministerpostens in den Landtag nachrücken könnte. Das werde nicht passieren, stellt Marcus Klein klar: „Der Ministerpräsident und die CDU-Minister werden weiter der Fraktion angehören und daher das Mandat nicht abgeben.“ Dennoch werde der CDU-Mann aus Landstuhl eine wichtige Rolle spielen: „Mein Freund und Mitstreiter Mattia De Fazio wird eng in die Betreuung des Wahlkreises eingebunden sein. Auf seine Unterstützung kann ich mich ebenfalls immer verlassen.“

Als „große Auszeichnung und starkes Signal“ wertet dieser Kleins Berufung zum Minister. Er freue sich sehr für ihn. Natürlich werde sich durch das neue Amt einiges verändern. „Umso mehr spricht es für ihn, dass er weiterhin eng mit der Region verbunden bleiben und auch künftig den Kontakt zu den Menschen vor Ort pflegen möchte“, sagt De Fazio. Klein dabei zu unterstützen und gemeinsam Verantwortung für den Wahlkreis zu übernehmen, sei für ihn „selbstverständlich“: „Viele Themen begleiten wir bereits gemeinsam.“

Was die politischen Weggefährten sagen

Groß ist die Freude auch bei weiteren politischen Weggefährten: „Marcus kann das!“, ist Ralf Hechler überzeugt und wünscht Klein und der neuen Landesregierung insgesamt „Erfolg zum Wohle aller“. „Ich bin mir sicher, das wird sehr gut!“

„Mit diesem hohen und wichtigen Amt findet seine jahrzehntelange engagierte, immer professionelle politische Arbeit auf kommunaler- und Landesebene ihren vorläufigen Höhepunkt“, sagt Peter Degenhardt, Kleins Vorgänger im Amt des CDU-Kreisparteichefs. „Ich bin sehr froh, dass die Westpfalz jetzt mit ihm einen hochrangigen Vertreter in der neuen Landesregierung haben wird.“ Das unterstreicht auch der Landrat: Klein habe bereits unter Beweis gestellt, dass er komplexe Herausforderungen „mit Augenmaß, Sachverstand und einem feinen Gespür für die Belange der Bürger“ zu meistern verstehe, sagt Ralf Leßmeister: „Seine Fähigkeit, unterschiedliche Interessen auszugleichen und tragfähige Lösungen zu entwickeln, wird ihm auch in seinem neuen Amt zugutekommen.“ Er sei überzeugt, dass Klein „wichtige Impulse setzen und die Zukunft unseres Landes aktiv mitgestalten“ werde. „Ich persönlich freue mich auf die weitere enge Zusammenarbeit und den vertrauensvollen Austausch in seiner neuen Funktion. Und was mich am meisten freut: Ich habe als Landrat nun einen heißen Draht in die rheinland-pfälzische Staatskanzlei!“