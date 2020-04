Marcus Klein ist der neue Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag. Er folgt Peter Degenhardt nach, der in der vergangenen Woche seinen Rücktritt erklärt hatte.

23 Jahre lang war Degenhardt bis dahin Chef der CDU-Kreistagsfraktion. Am Donnerstag berichtete er dann knapp per E-Mail: „Ich habe dem Landrat heute in einem Schreiben mitgeteilt, dass ich von meinem Amt als Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion mit Wirkung ab morgen aus persönlichen Gründen zurücktrete.“ Eine weitere Stellungnahme dazu wollte er nicht abgeben. Der überraschende Rücktritt kam damit nur einen Tag, nachdem die Verwaltungsräte von Kreis- und Stadtsparkasse beschlossen hatten, den Startschuss für konkrete Fusionsverhandlungen zu geben. Im Verwaltungsrat der Kreissparkasse allerdings hatten die Vertreter der CDU und teilweise der FWG dagegen gestimmt.

Landrat Ralf Leßmeister (CDU) dankte dem einstigen Fraktionschef am Montag im Kreistag für sein langjähriges Engagement. Auch Degenhardts einstimmig gewählter Nachfolger Klein teilte in einer Pressemeldung mit: „Die Fraktion bedankt sich bei Peter Degenhardt für die herausragende Leistung und Führung in den letzten Jahren.“ Weiter meinte er: „Wir bedauern diesen Schritt, das gilt besonders für mich persönlich.“ Er respektiere aber Degenhardts Gründe und könne sie nachvollziehen.

Klein gehört der CDU-Fraktion seit 1999 an, seit 2009 war er Degenhardts Stellvertreter. Einstimmig zu Stellvertretern wurden von der Fraktion Patrick Berberich und Norbert Herhammer gewählt. „In dieser Konstellation wollen wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit in unserer Koalition mit FWG und FDP und mit der Kreisspitze fortsetzen“, betont Klein.