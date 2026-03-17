Eine 68-jährige Frau aus Katzweiler ist am Samstag auf ihrem Grundstück von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Der Mann gab vor, wertvolle Sammelgegenstände ankaufen zu wollen. Die Frau zeigte ihm daraufhin einige Gegenstände, doch es kam zu keiner Einigung. Als sie den Mann aufforderte, das Grundstück zu verlassen, ignorierte er die Bitte.

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Mann währenddessen Zugang zur Wohnung der Frau und stahl Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Als die Frau und ihr Ehemann den Dieb bemerkten, flüchtete er.

Wie die Frau weiter berichtete, stieg der Täter in einen weißen Kastenwagen und fuhr in Richtung Hirschhorn davon. Der Mann wird auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren geschätzt, ist etwa 1,80 Meter groß und hat kurze, hellbraune Haare. Er trug weder Brille noch Bart und sprach akzentfreies Deutsch.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer am Samstag in Katzweiler ähnliche Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36914199 zu melden.