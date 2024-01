Die Kommunalwahl wirft ihre Schatten voraus und in Hochspeyer zeigt sich exemplarisch: Es könnte schwierig werden, überall genügend Kandidaten zu finden.

Bei der Kommunalwahl im Jahr 2019 hatten die Hochspeyerer Bürger eine echte Wahl. Zwei Bewerber, Dominic Jonas von der CDU und Markus Schaak von der SPD, traten an, um Ortsbürgermeister zu werden. Der Christdemokrat setzte sich durch. Jetzt aber, nach nur einer Legislaturperiode und obwohl Jonas mit 43 Jahren noch relativ jung ist, wirft er das Handtuch, wird bei der Wahl am 9. Juni nicht mehr antreten. Die Arbeit eines Ortsbürgermeisters sei bei einer Gemeinde von der Größe Hochspeyers im Ehrenamt nicht zu bewältigen, findet er. Seit viereinhalb Jahren merke er das an jedem einzelnen Tag. Zudem machten zu viele enggesteckte Vorgaben vom Land es immer schwieriger, vor Ort noch etwas zu gestalten. Es ist verständlich, dass er unter diesen Voraussetzungen nicht mehr kandidieren will. Da aber aus den anderen Parteien im Ort ähnliche Töne zu hören sind, hat auch dort bislang noch niemand signalisiert, antreten zu wollen. Das kann sich freilich noch ändern, noch ist Zeit. Ändert sich daran jedoch nichts mehr bis zur Wahl, stünden die Hochspeyerer ab dem Sommer ohne Ortschef da. Das Land sollte also ernsthaft prüfen, ob der Weg, den es eingeschlagen hat, den Gemeinden immer mehr Vorgaben zu machen und immer mehr Aufgaben aufzubürden, wirklich der richtige ist. Denn die Stimmung scheint in vielen anderen Orten ähnlich schlecht zu sein und dann könnte es leicht auch anderswo zu einer Kandidatenmangellage kommen.