Bei einem Bundeswehrmanöver im Herbst 2025 sind Schäden in Hütschenhausen entstanden. Militärfahrzeuge beschädigten Feldwege und Gehwege, unter anderem in der gerade erst hergestellten Friedhofstraße. In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates informierte Ortsbürgermeister Achim Wätzold (CDU), dass nun Angebote für die Reparaturen vorlägen. Die Instandsetzung der Feldwege kostet brutto 116.963 Euro und die Beseitigung der Schäden an den Gehwegen 24.449 Euro.

Laut Wätzold hat die Bundeswehr mitgeteilt, dass zunächst nur die Nettosumme der Kosten erstattet werde. Sobald die Maßnahme nachweislich umgesetzt sei, würden auch die Restkosten ausgezahlt. Den Auftrag für die Beseitigung der Schäden erteilte der Gemeinderat einer Firma aus Lahnstein. Wätzold führte weiter aus, dass die Gemeinde nun noch mit der Bundeswehr eine Vereinbarung abschließen muss, damit das Geld fließen kann.