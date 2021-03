In nur wenigen Tagen haben die Malteser ihr Corona-Schnelltestzentrum in Rodenbach aufgebaut und finden: Dieses sei gut angelaufen und werde gut angenommen. An den ersten vier Tagen wurden 361 Personen getestet, nur einmal gab es ein positives Ergebnis.

Das Testzentrum im Bürgerhaus besteht seit 9. März, wie dessen Leiter Nico Mück berichtet. Dienstags, donnerstags und samstags übernimmt dort das 35-köpfige, ehrenamtliche Helfer-Team der Malteser aus Weilerbach, Kaiserslautern und Homburg die kostenfreien Antigen-Tests. Doch musste gleich am 9. März geschlossen bleiben – wegen des Einsatzes der Polizei nach einem Leichenfund in Weilerbach. Auch am 13. März konnte wegen der Landtagswahl nicht getestet werden. Die Gründe dafür, dass die Menschen im Bürgerhaus vorbeischauen, seien unterschiedlich: „Die einen möchten es einfach mal testen, andere besuchen Verwandte oder brauchen einen tagesaktuellen Test für ihre Freizeit“, führt Mück aus.

Der gute Zusammenhalt in der Helfer-Gruppe ist für Christine Lindner ein wichtiger Faktor für den erfolgreichen Betrieb des Schnelltestzentrums. Gemeinsam mit Thomas Metzger leitet sie ehrenamtlich die Malteser in Weilerbach. Sie kommt zumeist direkt nach der Arbeit ins Testzentrum. „Die ersten Tage haben schon sehr gut geklappt und wir konnten unsere Abläufe noch etwas optimieren“, berichtet sie. „Vor den Osterfeiertagen rechnen wir mit einer besonders großen Nachfrage.“ Zeitweise werden die Malteser auch von Mitarbeitern der Verbandsgemeinde Weilerbach unterstützt, die in ihrer Freizeit mit anpacken.

Mück weist zudem darauf hin, dass derzeit auf der Crowdfunding-Plattform der Volksbank Spenden für die Ausstattung eines Einsatzwagens gesammelt würden. Dieser werde auch zum Transport von Material und Helfern ins Testzentrum genutzt.

Info

Tests: Dienstag und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 8 bis 13 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Wer dennoch einen Termin möchte, kann sich dienstags und donnerstags von 13 bis 16 Uhr unter Telefon 06348/9729427 melden.