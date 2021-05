„An die Straßenkreide – fertig – los! Ramstein wird bunt!“: Mit diesem Motto hatte das „Lokale Bündnis für Familien“ der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH) den Startschuss zu einer Malaktion zum Tag der Familie gegeben, der jährlich am 15. Mai begangen wird.

Der Internationale Tag der Familie wurde 1993 von der UN Generalversammlung proklamiert und wird seit 1996 begangen. Ziel dieses Weltfamilientages ist es, in jedem Jahr an diesem Tag auf die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft und für den Staat aufmerksam zu machen. Dieser Gedenktag steht jährlich unter einem anderen Motto, das vom UN-Generalsekretär bestimmt wird, stets einen aktuellen Bezug hat und eine andere Facette des Themas Familie in den Vordergrund rückt.

Motto: „Zusammenhalt. Vor Ort für die Familien“

Das Motto in diesem Jahr lautet „Zusammenhalt. Vor Ort für die Familien“. „Gerade jetzt sei es wichtig“, so ist auf der Webseite der Servicestelle „Netzwerk Familie stärken“ zu lesen, „Gelegenheiten zu schaffen, gemeinsam als Familie schöne Erlebnisse zu sammeln, Begegnungsmöglichkeiten zu eröffnen und in Kontakt zu bleiben.“ In früheren Jahren wurde in Ramstein-Miesenbach der Tag der Familie mit Tagen der offenen Tür, Vorstellung der Gruppen, mit einem Bühnenprogramm begangen oder es wurde zu „Grumbeersupp met Waffele“ eingeladen. „Jetzt musste unsere Aktion natürlich coronakonform werden“, betont Susanne Wagner, die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses. Fabienne Bierwagen, eine Mitarbeiterin des MGH, hatte schließlich die Idee, zu einer Malaktion aufzurufen. Vom 10. bis 12. Mai hatten Familien die Möglichkeit, im MGH einen Eimer mit bunter Straßenmalkreide abzuholen, um damit bis zum Samstag „vor der eigenen Haustür, auf dem Gehweg oder einer Mauer ein farbenfrohes Kreidebild“ zu malen. Dieses Gemälde sollte fotografiert und per E-Mail an das MGH geschickt werden. Ursprünglich hätte dies schon bald nach dem 15. Mai geschehen müssen. Wegen der ungewissen Wetterlage wurde der Einsendeschluss nun auf Ende Mai verlegt, die Prämierung der Kunstwerke ist für Anfang Juni vorgesehen.

40 Familien haben sich Straßenkreide abgeholt

Bis vergangenen Mittwoch hatten 40 Familien sich einen Farbeimer vorbestellt oder abgeholt. „Es kommen noch weitere Familien dazu, die schon Straßenkreide zuhause hatten“, erklärt Wagner, die sich mit der Teilnehmerzahl „zufrieden“ zeigt. Ob alle tatsächlich die Möglichkeit hatten, ihr Bild bis Samstag zu malen, oder ob Petrus ihnen einen Strich durch die Rechnung macht, müsse man halt abwarten. Trotz des vorhergesagten Regens gingen die einen oder anderen Familien schon sehr bald ans Werk.

„Das erste Foto von einem Straßengemälde erreichte uns schon am Mittwochabend“, erzählt Wagner. Auch am Donnerstag wurde fleißig gemalt, so vor dem Eingang zum MGH von dem US-Amerikaner Chris Narvaez und seinen Töchtern Brooklyn (9 Jahre) und Charlotte (8 Jahre). Familie Narvaez kam schon vor acht Jahren erstmals nach Ramstein, zog dann drei Jahre später nach San Antonio und lebt nun seit einem Jahr wieder in Ramstein. Den Stellenwert der Familie bei Amerikanern schätzt MGH-Mitarbeiterin Bierwagen, die die Familie nun schon seit acht Jahren kennt, als sehr hoch ein. Denn gerade bei Militärangehörigen sei es ja so, dass der Vater oft monatelang von der Familie getrennt leben müsse. „Wenn er dann wieder zuhause ist, wollen die Kinder natürlich möglichst viel mit ihm unternehmen“, erklärt Bierwagen.

Auch viele Kita-Kinder machen mit

Auch am Freitag wurde in Ramstein-Miesenbach weiter gemalt. Besonders eifrig dabei die Kinder der Kindertagesstätte „Kinderplanet“ in Miesenbach, die sich neben der Montessori-Kindertagesstätte „St. Nikolaus“ ebenfalls für die Aktion angemeldet hatte. Die Motive durften die Kinder selbst bestimmen, wobei eine erstaunliche Vielfalt zutage kam. So waren schon am Freitagmorgen vor dem Miesenbacher Kita-Eingang unter anderem ein großes Osterei, Regenbogen, die Sonne, Blumen, ja sogar die Titanic und ein Wasser-Dinosaurier zu bewundern. „Es hat ganz viel Spaß gemacht“, erklärte die fünfjährige Sophia, die stolz auf einen der Regenbogen als ihr Werk zeigt. Bleibt zu hoffen, dass all die aufs Pflaster gemalten Sonnen beim Wetter die Oberhand behalten.