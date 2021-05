Mit der Gründung der Stiftung Maguna sind Martina und Gunther Pfaff im Herbst 2018 angetreten, sich dem Artensterben entgegenzustellen. Seitdem hat sich viel getan.

Amphibien finden in der Westpfälzer Moorniederung neuen Lebensraum. Auch die Knoblauchkröte wird wieder angesiedelt. Auf einem Ackerrandstreifen bei Hütschenhausen blüht es der Tierwelt entgegen. Was hier nach zauberhaften Schlagzeilen für die Natur klingt, wurde von der Stiftung Maguna im vergangenen Jahr realisiert. Das geht natürlich nicht einfach nebenbei und auch nicht von heute auf morgen. Die Projekte wurden bereits 2019 in die Wege geleitet. 2020 ist es Maguna zudem gelungen, mit einem Beweidungsprojekt bei Schallodenbach eine weitere Maßnahme auf den Weg zu bringen. Hier sollen nun im Frühjahr die Rinder ihre Arbeit als Landschaftspfleger aufnehmen und so einer Verbuschung der Talflächen entgegenfressen.

Wer steckt hinter der Stiftung?

Anschieber und Gründer sind die beiden Raum- und Umweltplaner Martina und Gunther Pfaff. Sie sind angetreten, um bedrohten Arten zur Seite zu stehen und ganze Biotope zu schützen. Dafür setzen sie alles daran, geeignete Grundstücke zu kaufen oder zu pachten, um dort entsprechende Maßnahmen zu realisieren. Inhaltliche Schwerpunkte legt das Ehepaar also auf den Schutz bedrohter beziehungsweise seltener Arten und Biotoptypen. Der räumliche Schwerpunkt wird dabei auf den Landkreis Kaiserslautern sowie daran angrenzende und im Verbund stehende Naturräume gelegt.

Alleine geht sowas schwerlich. Also haben die Pfaffs von Anfang an wichtigen Sach- und Fachverstand mit eingebunden. Unter anderem agieren Helmut Schmidt, ehemaliger Präsident der TU Kaiserslautern, und Landrat Ralf Leßmeister an der Seite des engagierten Paares. Mit Andreas Dein von der Unteren Naturschutzbehörde oder auch mit Christoph Bernd, dem überregional anerkannten Experten des Biotop- und Artenschutzes, ist weiteres geballtes Wissen um die Nöte der Natur mit von der helfenden Stiftungspartie.

Was sollen die Projekte bewirken?

Das Amphibienlaichgewässer, das in der Westpfälzer Moorniederung auf einem Grundstück in der Gemarkung Mühlbach entstehen konnte, weil der Stiftung das Gelände geschenkt wurde, ergänzt das dort vorhandene Biotop nun um ein Stillgewässer. Ein Anziehungspunkt für zahlreiche Tierarten ist so entstanden. Obendrein wurde unerwünschter Neophyten-Bestand zurückgedrängt.

Die Wiederansiedlung der Knoblauchkröte in der Westpfälzer Moorniederung bringt eine kleine Froschlurchart zurück, die ehemals weit verbreitet war. Die kleine Kröte ist ein Bewohner offener, steppenartiger Lebensräume mit sandigen Böden – etwas, das ihr vielerorts durch den Menschen genommen wurde.

Das Projekt eines Ackerrandstreifens bei Hütschenhausen zielt auf die Unterstützung der Insektenwelt und dient gleichzeitig als Nahrung für Vögel. Der Streifen bietet in einer sonst ausgeräumten Landschaft zudem Rückzugsmöglichkeiten für Niederwild.

Woher kommt der Erfolg?

Wenn viele gemeinsam an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen, lässt sich offensichtlich etwas bewegen. „Mein Frau Martina und ich sind immer wieder beeindruckt von der Unterstützung, die wir von allen Seiten erfahren. Das geht weit über die ehrenamtlich tätigen Vorstände und Beiräte hinaus“, zeigt sich Gunther Pfaff begeistert, dass die Intention der Stiftung, konkrete Projekte in den Bereichen Biotop- und Artenschutz durchzuführen, viele engagierte, gut gelaunte und uneigennützige Menschen erreicht.

Die Unterstützung erfolge sowohl mit tätiger Mitwirkung als auch finanziell. Auch würden die Projekte von den betroffenen Gemeinden, Behörden sowie der Landwirtschaft und den Jagdpächtern begrüßt. „Somit haben wir sehr gute Rahmenbedingungen, damit die Projekte erfolgreich werden und wir mit der Stiftung einen Beitrag für mehr Biotop- und Artenvielfalt leisten können“, blickt Gunther Pfaff nun Richtung Beweidungsprojekt bei Schallodenbach. Dort soll es offiziell im April losgehen.