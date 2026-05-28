Die protestantische Kirchengemeinde Mackenbach feiert am Sonntag, 31. Mai, das 75. Jubiläum der Glockenweihe.

Den Auftakt zur Glockenweihe bildet um 14 Uhr ein Festgottesdienst mit Abendmahl in der evangelischen Kirche. Der Mackenbacher Kirchenchor und ein Freundeskirchenchor aus Enkenbach gestalten die Feierstunde musikalisch – begleitet von den drei Glocken, die ebenfalls zu hören sein werden. Zudem führt eine kurze Zeitreise durch Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte, die vom Geläut begleitet wurden. Besondere Akzente liegen auf den Jahren, in denen die im Gottesdienst ebenfalls zu ehrenden Jubiläumskonfirmanden eingesegnet wurden.

Die Totenglocke (fis’) aus Gussstahl, gefertigt beim Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation, hat einen Durchmesser von 118 Zentimetern, wiegt 762 Kilogramm und trägt die Inschrift: „Gestiftet in treuer Heimatliebe von den Mackenbachern in Amerika.“ Die Betglocke (a’), ebenfalls aus Bochum, misst 99,5 Zentimeter im Durchmesser, wiegt 424 Kilogramm und trägt die Inschrift: „Ich rufe die Lebenden.“ Die Taufglocke (h’) hängt im Turm, stammt ebenfalls aus Bochum, hat einen Durchmesser von 89 Zentimetern; das Gewicht ist nicht bekannt. Ihre Aufschrift lautet: „Er ist unser.“

Ausgewanderte Mackenbacher helfen

Am 8. Juli 1951 kamen die drei neuen Glocken auf einem Pferdewagen in Mackenbach an. Zeitzeugen erinnern sich an ein großes Fest: Das ganze Dorf habe beim Festzug durch die Straßen Spalier gestanden. Pfarrer und Presbyter, Ortsbürgermeister und Gemeinderat, die Schuljugend, verschiedene Gruppen und der Musikverein nahmen am Umzug bis zur Kirche teil. In alten Fotoalben finden sich bis heute zahlreiche Schwarz-Weiß-Bilder dieses Ereignisses. Am 15. Juli 1951 erfolgte die feierliche Glockenweihe.

Die neuen Kirchenglocken sind in Mackenbach angekommen. Stolz werden sie von jungen Mackenbacherinnen beim Umzug durch den Ort präsentiert. Foto: Kirchengemeinde Mackenbach/oho

Die Anschaffung der Glocken war kostenintensiv. Das Angebot für die Stahlglocken und die Sanierung des Glockenstuhls belief sich auf rund 6000 Mark. Die Gemeinde wandte sich deshalb an in die USA ausgewanderte Mackenbacher. Der Schriftwechsel von 1950/51 zwischen dem Pfarramt Mackenbach und dem Vorsitzenden des in New York gegründeten Vereins „Die Mackenbacher“ – nachzulesen im Buch „Geschichten aus dem Musikantendorf“ von Günter Mannweiler – belegt die Bitte um Unterstützung. Sie blieb nicht ungehört. Eine der Glocken konnte mit Spendengeldern finanziert werden und erhielt zur Erinnerung eine dankende Inschrift.

Die Wahl fiel auf Gussstahlglocken – mit der sorgenvollen Begründung, sie sollten bei einem neuen Krieg nicht wieder eingeschmolzen werden. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg waren die Glocken zu Kriegszwecken abgebaut und eingeschmolzen worden, bis auf eine alte Bronzeglocke. Diese wurde 1951 an die protestantische Kirchengemeinde im benachbarten Schwedelbach übergeben und fand dort ihren Platz im 1950 eingeweihten neuen Kirchengebäude. Schwedelbach verfügte damals über keine Glocke.